رقم قياسى جديد لفيلم "الحريفة" فى شباك التذاكر أمس

واصل فيلم «الحريفة» بطولة الفنان الشاب نور النبوي، تحقيقه أرقامًا كبيرة غير متوقعة في شباك التذاكر المصري للأسبوع الثالث على التوالي، وكانت المفاجأة أمس الأربعاء من خلال إيرادات مميزة للغاية.

إيرادات فيلم "الحريفة"

وحقق فيلم الحريفة بطولة نور النبوي وعدد كبير من الشباب نجاحًا كبيرًا أمس بإيرادات بقيمة 3،079،464 جنيهًا، ليعتلي الصدارة بفارق كبير عن أقرب المنافسين من الأفلام القديمة والحديثة، وهو ما يعد رقمًا قياسيًا، حيث لم يحقق أي فيلم 3 ملايين جنيه في يوم واحد على مدار الأيام الماضية.

ووصلت الإيرادات الكلية للفيلم خلال أسبوعين ونصف في دور العرض إلى 23 مليون جنيها و600 ألف، وهي إيرادات جيدة للغاية بالنسبة للفيلم الشبابي في التوقيت الحالي.

فيلم "الحريفة" من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج شركتى "سينرجى فيلمز" و"تى فيجن"، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نور النبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام "ميدو.

تدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

عبر النجم الشاب نور النبوي في تصريحات إعلامية عن سعادته بالمشاركة في بطولة فيلم "الحريفة" الذي يعرض حاليًا في دور العرض ويحقق نجاحًا كبيرًا، معتبرًا أن العمل هو تجربة جديدة وخطوة كبيرة ومهمة في طريقه الفني والسينمائي، مؤكدًا أنه يعشق السينما بشكل كبير، وأن البطولة المطلقة له في فيلم الحريفة مسئولية كبيرة تجعله يضع أمام عينيه ما يقدمه للجمهور، وأن يكون مختلفًا ويعتمد على فكرة.