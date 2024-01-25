الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

السبت.. أولى حلقات مسلسل "حدوتة منسية" على CBC لسوسن بدر

حدوتة منسية
حدوتة منسية

تبدأ شبكة قنوات CBC من السبت المقبل عرض أولى حلقات المسلسل الاجتماعي الجديد “حدوتة منسية” بطولة سوسن بدر وعدد كبير من النجوم ضمن دراما موسم الشتاء.

تفاصيل مسلسل حدوتة منسية بطولة سوسن بدر

ومن المقرر أن تبدأ الحلقة الأولى في الثامنة من مساء السبت، على أن تعرض الحلقة الأولى حصريًا عبر منصة WATCH IT قبلها بـ24 ساعة ويعرض العمل أيضًا على قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً يوميا.

قصة مسلسل حدوتة  منسية

 يدور المسلسل حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هى المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هى شريكة فيه، ليطالبها بجزء من الميراث.

عبر watch it.. مواعيد عرض مسلسل "حدوتة منسية" لسوسن بدر

أبطال مسلسل حدوتة منسية

"حدوتة منسية" يعرض من السبت إلى الأربعاء في الثامنة مساء ويضم 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، هبة عبدالغني، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

المسلسل الجديد مكون من 30 حلقة تعرض على مدار شهر ونصف وانتهى طاقم العمل من تصوير المسلسل بالكامل ويتبقى مشاهد بسيطة للغاية، كما انتهى فريق العمل من مونتاج معظم حلقات المسلسل الجديد الذي  يعد من المسلسلات الضخمة إنتاجيًا خارج الموسم الرمضاني المقبل ومن المتوقع أن يتصدر الترند خلال عرضه.

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