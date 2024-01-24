عبر watch it.. مواعيد عرض مسلسل "حدوتة منسية" لسوسن بدر

ينتظر الجمهور عرض المسلسل الجديد "حدوتة منسية"، والذي تلعب بطولته الفنانة سوسن بدر، وأحمد فهيم، والذي سيتم طرحه على المنصة الرقمية Watch it، بالتزامن مع عرضه على إحدي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهي فناة CBC، والمسلسل مكوّن من 30 حلقة.

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية

من المقرر أن يتم طرح مسلسل حدوتة منسية خلال الشهر الجاري من عام 2024 تحديدًا يوم 26 يناير الجاري، وذلك عبر المنصة الرقمية واتش ات، ليتم طرحه في اليوم التالي عبر قناة سي بي سي بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية، ضمن مسلسلات الأوف سيزون.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل حدوتة منسية

ويذاع مسلسل "حدوتة منسية" على قناتي cbc وcbc دراما، من السبت إلى الأربعاء في الثامنة مساءً مع إعادة الحلقات في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا أما على قناة cbc دراما، فيتم عرضه في تمام الساعة 11 مساءً مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالتزامن على منصة "watch it".

أحداث مسلسل حدوتة منسية

وتدور أحداث العمل الفني في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حوّل العلاقات الاجتماعية وحالة الصراع التي تشهدها العائلات خاصة بين الأخوات، وعن طريقة تعامل الوالدة مع هذه المشاكل وكيف يؤثر كل هذا على تعامل الأشقاء سويًا، وتتصاعد الأحداث حتي يحدث صراعات بين الجميع.

أبطال وصناع مسلسل حدوتة منسية

يشارك في مسلسل "حدوتة منسية" بجانب النجمة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.