مسلسلات رمضان 2024| "الكبير أوي 8".. أحمد مكي يراهن على أفكار كوميدية مبتكرة

انتهى أحمد مكي من تصوير جزء كبير من مسلسل “الكبير أوي 8” المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم، بمشاركة عدد كبير من النجوم في أضخم عمل كوميدي خلال موسم مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الكبير أوي 8

ويصور أحمد مكي المسلسل، حاليًا، بين ديكور العمل الرئيسي «دوار الكبير» وبعض المشاهد الداخلية والخارجية الأخرى في مدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المتوقع أن يكون أول الأعمال الرمضانية الضخمة التي تنتهي من التصوير.

أشرف المخرج أحمد الجندي بالتعاون مع النجم أحمد مكي على كتابة هذا الجزء بعد اعتذار مشرفي الكتابة مصطفى صقر ومحمد عز لارتباطهما بأعمال أخرى، وحرص مكي والجندي على أن تكون هناك افكارًا مبتكرة خلال الموسم الجديد تعيد الكوميديا بشكل قوي وتم الاتفاق على عدد جديد من الافكار التي تواكب الوقت الحالي.

ويشهد الموسم الجديد مفاجآت متعددة في ضيوف شرف المسلسل ومنهم الفنانة أمينة خليل والفنان محمد ثروت وعدد كبير من النجوم.

أبطال مسلسل الكبير أوي

ومسلسل "الكبير أوي 7" قدم خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

ومن المقررأن يعرض المسلسل خلال الموسم الدرامي الرمضاين القادم على شبكة قنوات أون بعد الإفطار مباشرة على غرار العامين الماضيين حيث حقق العمل في موسمه السادس والسابع نجاحا كبيرا للغاية وتصدر قائمة المشاهدات يوميا وأخرج المسلسل عددا من الوجوه الجديدة منهم رحمة أحمد ومصطفى غريب، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.