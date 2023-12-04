الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024.. محمد ثروت يشوق جمهوره لـ"الكبير أوى 8"

محمد ثروت وأحمد مكي
محمد ثروت وأحمد مكي

أعلن الفنان محمد ثروت انضمامه لفريق عمل الموسم الثامن من مسلسل “الكبير أوي” بطولة النجم أحمد مكي والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024.

ونشر “ثروت” عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة له رفقة النجم أحمد مكي وعلق عليها: “انتظروني في رمضان 2024 في مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن”.

وأضاف: “بإذن الله هكون ضيف شرف مع صديقي الكبير أوى أحمد مكي أتمني من الله أن أكون ضيف خفيف على قلوبكم .. بس تفتكروا هعمل شخصية إيه الموسم ده؟!”.

"الكبير أوى 8" بطولة أحمد مكى ورحمة أحمد وأمينة خليل ومحمد سلام وهشام إسماعيل وبيومى فؤاد وسماء إبراهيم ومصطفى غريب وحسين حجاج، تأليف مصطفى صقر، إنتاج تامر مرسى، إخراج أحمد الجندى، وتعكف ورشة الكتابة على كتابة حلقات العمل حاليًا تحت إشراف أحمد مكي، حيث انضم إليهم مؤخرًا المؤلف أحمد سعد، والذي كتب بعض حلقات مسلسل "اللعبة".

ويواصل أحمد مكى وأبطال الجزء الثامن من مسلسل "الكبير قوي" تصوير حلقاته حيث انطلق تصوير العمل الشهر الماضي تحت قيادة المخرج أحمد الجندي.

وصور المخرج أحمد الجندي عدة مشاهد من العمل في ديكور المزاريطة الأساسي للمسلسل، وسينتقل لعدة مواقع تصوير خارجية خلال الأيام القليلة المقبلة.

محمد ثروت الفنان محمد ثروت مسلسل “الكبير أوي” الجزء الثامن لكبير أوي الكبير أوي مسلسلات شهر رمضان المقبل 2024 رمضان 2024

مواد متعلقة

وفاء عامر تنعى زوج شقيقتها: “برجاء الدعاء”

رامى جمال يواصل تصدر الترند بأغنية "جيت متأخر" (فيديو)

تقرير لـ"القاهرة الإخبارية" يُسلط الضوء على الأوضاع فى غزة

غدًا.. تصوير حلقة هنيدي وحفلة رامى صبرى ببرنامج "سولد اوت"

أحمد عدوية يطرح أحدث أغانيه "قبطان سفينتى"(فيديو)

غدًا.. تشييع جثمان أشرف عبد الغفور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

"الوداع الأخير".. انهيار ريهام عبد الغفور داخل المستشفى خلال وداع والدها

تفاصيل الحالة الصحية لـ"فاطمة" زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

الأكثر قراءة

عاجل.. "هآرتس" تفضح أكاذيب إسرائيل عن هجوم 7 أكتوبر: ذبح وحرق الأطفال "فبركة"

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

وفاء عامر تنعى زوج شقيقتها: “برجاء الدعاء”

بعد إخلاء سبيله.. تفاصيل التحقيقات مع حسين الشحات فى سب لاعب بيراميدز

المؤبد غيابيا لمتهم استدرج طالبة وهتك عرضها في الإسكندرية

"التعليم": إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة