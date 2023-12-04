رمضان 2024.. محمد ثروت يشوق جمهوره لـ"الكبير أوى 8"

أعلن الفنان محمد ثروت انضمامه لفريق عمل الموسم الثامن من مسلسل “الكبير أوي” بطولة النجم أحمد مكي والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024.

ونشر “ثروت” عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة له رفقة النجم أحمد مكي وعلق عليها: “انتظروني في رمضان 2024 في مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن”.

وأضاف: “بإذن الله هكون ضيف شرف مع صديقي الكبير أوى أحمد مكي أتمني من الله أن أكون ضيف خفيف على قلوبكم .. بس تفتكروا هعمل شخصية إيه الموسم ده؟!”.

"الكبير أوى 8" بطولة أحمد مكى ورحمة أحمد وأمينة خليل ومحمد سلام وهشام إسماعيل وبيومى فؤاد وسماء إبراهيم ومصطفى غريب وحسين حجاج، تأليف مصطفى صقر، إنتاج تامر مرسى، إخراج أحمد الجندى، وتعكف ورشة الكتابة على كتابة حلقات العمل حاليًا تحت إشراف أحمد مكي، حيث انضم إليهم مؤخرًا المؤلف أحمد سعد، والذي كتب بعض حلقات مسلسل "اللعبة".

ويواصل أحمد مكى وأبطال الجزء الثامن من مسلسل "الكبير قوي" تصوير حلقاته حيث انطلق تصوير العمل الشهر الماضي تحت قيادة المخرج أحمد الجندي.

وصور المخرج أحمد الجندي عدة مشاهد من العمل في ديكور المزاريطة الأساسي للمسلسل، وسينتقل لعدة مواقع تصوير خارجية خلال الأيام القليلة المقبلة.