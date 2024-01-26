المتحدة فى رمضان.. تاريخى واجتماعى وكوميدى وعودة «الملاحم» و«الكلاسيكيات»

مفاجآت عديدة تجهزها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمشاهد المصرى والعربى، فى الموسم الدرامى الرمضانى المقبل، عبر إنتاج وتقديم مجموعة من الأعمال المشوقة الجارى تصويرها حاليًا، التى تتنوع بين التاريخى والاجتماعى والكوميدى، إلى جانب الأعمال الملحمية ذات الإنتاج الضخم، وإعادة تقديم «الكلاسيكيات» بصورة جديدة. وازدحمت مواقع التصوير داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وخارجه من أجل تصوير هذه الأعمال، خاصة مع قرب مجىء شهر رمضان، وسط سعى صناعها للانتهاء سريعًا من تصويرها؛ لإتاحة الوقت لأعمال «المونتاج» وغيرها، قبل أول أيام الشهر الكريم. فى التقرير التالى تستعرض «الدستور» خريطة تصوير هذه الأعمال، وطبيعة قصصها، وأبرز النجوم المشاركين فيها.

تصوير «الحشاشين» فى 3 قارات

يبذل طاقم عمل مسلسل «الحشاشين»، من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وعدد كبير من الممثلين، مجهودًا كبيرًا للانتهاء من تصوير العمل، الذى يعد الأضخم فى الوطن العربى هذا العام، وتقدمه «المتحدة» لجمهورها كمفاجأة للشهر الكريم.

وخلال الساعات الماضية نشر كريم عبدالعزيز صورة من كواليس العمل، على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وقال مُعلقًا: «مُتبقٍ ٤٠ يومًا تقريبًا على عرض مسلسل الحشاشين، الفرقة اللى رعبت العالم فى القرن الحادى عشر، ومؤسسها حسن الصباح الرجل الأخطر فى التاريخ»، مضيفًا: «المسلسل اتصور فى ٣ قارات، وآلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح، انتظروا عملًا يليق بالوطن العربى». يشارك فى بطولة «الحشاشين» كل من: فتحى عبدالوهاب وميرنا نورالدين وأحمد عيد وإسلام جمال ونيقولا معوض وسامى الشيخ وعمر الشناوى ونور إيهاب وسوزان نجم الدين وياسر على ماهر، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى.

عودة الأعمال ذات الإنتاج الضخم بـ«ألف ليلة وليلة»

يتوقع أن يمثل مسلسل «ألف ليلة وليلة»، بطولة ياسر جلال وعدد من الفنانين، نقلة نوعية فى الإنتاج الدرامى التليفزيونى خلال موسم رمضان المقبل، فضلًا عن كونه عودة لتقديم مثل هذه الأعمال ذات الإنتاج الضخم.

ويواصل «جلال» تصوير المسلسل المنتظر داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وفى محافظة الفيوم، وعدد من المواقع الأخرى، مع الاستعانة بأفضل خبراء «الجرافيك» والمؤثرات البصرية والصوتية؛ لتقديم مسلسل يليق بتطور الإنتاج الدرامى المصرى بقيادة «المتحدة» خلال الفترة الأخيرة.

وتقدم «المتحدة للخدمات الإعلامية» مسلسل «ألف ليلة وليلة» بالتعاون مع شركتى «ميديا هب سعدى- جوهر»، و«أروما استديوز»، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيرى، ويشارك فى بطولته كل من ياسمين رئيس ونور ووليد فواز.

أحمد العوضى يستأنف «حق عرب» بعد وعكة صحية

يصور أحمد العوضى مسلسل «حق عرب» فى مواقع تصوير مختلفة، تمهيدًا للانتهاء من تصويره، والذى يعد من الأعمال الضخمة التى تمزج بين «الأكشن» والدراما الاجتماعية.

وحصل «العوضى» على إجازة من التصوير فى الأيام الماضية؛ لإصابته بوعكة صحية، قبل أن يعود إلى «اللوكيشن» منذ ساعات لاستكمال التصوير.

وعقب خروجه من المستشفى شارك «العوضى» صورة له من داخل كواليس العمل، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، وعلّق عليها قائلًا: «حق عرب، رمضان ٢٠٢٤ إن شاء الله مسلسل يليق بكل إخواتى»، فانهالت عليه التعليقات المهنئة بتماثله للشفاء، متمنية له النجاح والتوفيق.

يشارك فى المسلسل رياض الخولى ووليد فواز ووفاء عامر ودنيا المصرى وكارولين عزمى وأحمد صيام وسلوى عثمان وأحمد عبدالله محمود وميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار شعبى «أكشن»، مع وجود قصص إنسانية، من إخراج إسماعيل فاروق.

الفخرانى يعود بـ«عتبات البهجة»

بدأ النجم يحيى الفخرانى تصوير مسلسل «عتبات البهجة»، الأسبوع الماضى، والذى يعود به للدراما التليفزيونية من جديد بعد غياب ٣ سنوات، وهو مسلسل اجتماعى كوميدى مكون من ١٥ حلقة، وهذه المرة الأولى التى يقدم فيها «الفخرانى» هذا النمط من الدراما. وسيطرت أجواء من البهجة على موقع التصوير، وتجمع الممثلون الشباب حول «الفخرانى»، ومخرج العمل مجدى أبوعميرة والمنتج جمال العدل، للاحتفال بعيد ميلاد الفنان صلاح عبدالله.

يشارك فى «عتبات البهجة» كل من جومانا مراد وعنبة وخالد شباط وصفاء الطوخى وسما إبراهيم وهشام إسماعيل ووفاء صادق وحازم إيهاب ويوسف عثمان وليلى عزالعرب وعلاء مرسى، وهو معالجة درامية لمدحت العدل، عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد.

اقتراب إنهاء تصوير «الكبير أوى 8»

اقترب أحمد مكى من إكمال تصوير أغلب حلقات الجزء الثامن من مسلسل «الكبير أوى»، الذى يراهن عليه هذا العام، من خلال عدد كبير من الأفكار الكوميدية الراقية، التى يقدمها للجمهور.

ويصور «مكى» المسلسل بين مدينة الإنتاج الإعلامى والديكور الرئيسى، ومن المتوقع أن يكون أول الأعمال الرمضانية الضخمة التى ينتهى تصويرها قبل الشهر الكريم. يشارك فى بطولة المسلسل: رحمة أحمد وبيومى فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل وحسين حجاج ومصطفى غريب، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أمينة خليل ومحمد ثروت. وأشرف أحمد مكى والمخرج أحمد الجندى على كتابة العمل، وسبق أن عقد الثنائى جلسات مطولة مع فريق الكتابة، اختاروا خلالها أفكارًا مبتكرة ومميزة، من أجل العودة بمسلسل قوى للموسم الرمضانى.

غادة تشارك بـ15 حلقة من «صيد العقارب»

انتهت الفنانة غادة عبدالرازق من تصوير جزء كبير من مسلسلها الجديد «صيد العقارب»، المقرر عرضه فى ١٥ حلقة خلال الموسم الدرامى الرمضانى المقبل، ومن المتوقع أن يكون من أهم أعمال الموسم، على ضوء فكرته التى تدور فى إطار الدراما الاجتماعية التى برعت فيها الفنانة الكبيرة.

وقالت غادة عبدالرازق إن مسلسلها الجديد «يشبه المستحيل»، متابعة: «دايمًا بيقولوا أصعب شىء فى الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل تدور حول هذا المعنى». مسلسل «صيد العقارب» من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن، إنتاج «فينومينا»، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر.

أكرم حسنى ينافس بـ«بابا جه»

فى مساحة الكوميديا، أيضًا، ينافس الفنان أكرم حسنى فى الموسم الرمضانى بمسلسل «بابا جه»، وهو مسلسل اجتماعى كوميدى، يناقش قضايا الآباء والأبناء بمنظور مختلف، فى ١٥ حلقة. المسلسل الجديد من تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل أمين، وإخراج خالد مرعى، ويشارك فى بطولته إلى جانب أكرم حسنى، كل من سما إبراهيم ونسرين.

روجينا مع «المتحدة» للمرة الأولى فى «سر إلهى»

انتهت الفنانة روجينا من تصوير أسبوع من مسلسلها الجديد «سر إلهى»، تحت قيادة المخرج رءوف عبدالعزيز، وهو العمل الذى يمثل التعاون الأول بين روجينا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى الموسم الرمضانى.

وتضم قائمة أبطال مسلسل «سر إلهى»، إلى جانب روجينا، كلًا من أحمد مجدى ورنا رئيس ومى سليم ومحمد ثروت ونهى عابدين ومحمود الحدينى وصلاح عبدالله وأحمد بدير وميمى جمال وأحمد سلامة ومحسن منصور ورشا مهدى ومراد مكرم ومحمود حجازى ومريم أشرف زكى ويوسف الأسدى.

خالد النبوى يعيد معالجة «إمبراطورية ميم»

بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل «راجعين يا هوى» قبل عامين، عاد الفنان خالد النبوى لتقديم «عمل كلاسيكى» آخر، هو مسلسل «إمبراطورية ميم»، لعرضه خلال الموسم الرمضانى المقبل. «إمبراطورية ميم» مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وسبق أن قُدمت من قبل فى الفيلم السينمائى الشهير لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عام ١٩٧٢. ويضم مسلسل «إمبراطورية ميم» أكثر من ٢٥ فنانًا وفنانة، بقيادة المخرج محمد سلامة، وكتابة السيناريو والحوار للمؤلف محمد سليمان.

كرارة يغير جلده فى «بيت الرفاعى»

اختار الفنان أمير كرارة سيناريو مختلفًا للعودة إلى الموسم الرمضانى من جديد هذا العام، وذلك من خلال مسلسل يدور فى إطار الدراما الشعبية الاجتماعية، مع وجود مساحة لمشاهد «الأكشن» أيضًا، ليغير بذلك نوعية الأعمال التى قدمها خلال السنوات الأخيرة.

ويواصل «كرارة» تصوير المسلسل فى «الحى الشعبى» بمدينة الإنتاج الإعلامى، ومنطقة نزلة السمان، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال، الذى سبق أن تعاونا معًا فى مسلسل «العائدون». يشارك فى بطولة «بيت الرفاعى» كل من ميرنا جميل وأحمد فؤاد سليم وسيد رجب ومحمد لطفى وملك قورة وصفاء الطوخى ومحمود السمان ودنيا المصرى، من تأليف بيتر ميمى.

مصطفى شعبان «بطلًا شعبيًا» فى «المعلم»

قارب الفنان مصطفى شعبان على الانتهاء من تصوير معظم حلقات مسلسله الرمضانى الجديد «المعلم»، الذى بدأ تصويره منذ شهرين، فى مدينة السادس من أكتوبر ومنطقة الهرم، بالإضافة إلى العين السخنة وعدة مناطق ساحلية أخرى. «المعلم» تجربة اجتماعية ممزوجة بـ«الأكشن»، وتدور فى إطار شخصية «البطل الشعبى» التى دأب مصطفى شعبان على تقديمها فى أكثر من عمل، مع تسليط الضوء على عدد من القضايا التى تهم الشارع. المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة «سينرجى»، ويشارك فى بطولته، إلى جانب مصطفى شعبان، كل من سهر الصايغ وهاجر أحمد وأحمد بدير وانتصار وأحمد فؤاد سليم.

«الساعة 5» تحدٍ درامى جديد لآسر ياسين

يقدم آسر ياسين مسلسلًا اجتماعيًا جديدًا فى الموسم الرمضانى المقبل، يحمل اسم «الساعة ٥»، ويدور حول سؤال رئيسى هو: ماذا لو اتُهم أحد أفراد الأسرة بجريمة لم يرتكبها؟

المسلسل الجديد من ١٥ حلقة، ومن المقرر أن ينتهى «آسر» من تصويره بحلول الأيام الأولى من شهر رمضان، بمشاركة عائشة بن أحمد، مع عدد من الفنانين الآخرين الجارى اختيارهم خلال الفترة الحالية.

مى عمر تنتهى من «نعمة الأفوكاتو»

أصبحت الفنانة مى عمر أول المنتهين من تصوير الأعمال الرمضانية، من خلال مسلسلها الجديد «نعمة الأفوكاتو»، الذى يتكون من ١٥ حلقة، بقيادة المخرج محمد سامى، وتدور قصته حول رحلة صعود محامية تتشابك علاقاتها الاجتماعية، وتواجه العديد من الأزمات التى تحاول الخروج منها.

يشارك فى بطولة «نعمة الأفوكاتو»، إلى جانب مى عمر، كل من أحمد زاهر وكمال أبورية وأروى جودة وسلوى عثمان وسامى مغاورى ولبنى ونس وعماد زيادة وهدير عبدالناصر وغادة فلفل وأحمد ماجد وولاء الشريف ومحمود غريب.

«فراولة» تعيد نيللى كريم للكوميديا

لم تنس «المتحدة» الأعمال الكوميدية خلال الموسم الرمضانى، بل تجهز لمفاجأة كبيرة فى هذا الإطار، تتمثل فى عودة الفنانة نيللى كريم إلى هذه المساحة من جديد، بعد نجاحها الكبير فى مسلسل «بـ١٠٠ وش» قبل ٣ أعوام.

تقدم نيللى كريم هذا العام مسلسلًا كوميديًا باسم «فراولة»، يشاركها فى بطولته كل من شيماء سيف وصدقى صخر وأحمد فهيم وعلا رشدى وحجاج عبدالعظيم ودنيا سامى، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف.

ريهام حجاج تظهر بـ«صدفة»

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنانة ريهام حجاج بشكل مختلف فى الموسم الرمضانى المقبل، من خلال مسلسل «صدفة»، الذى يدور فى إطار الدراما الاجتماعية، ويشارك فى بطولته خالد الصاوى وفراس سعيد وسلوى خطاب ونور إيهاب وعصام السقا وعبير منير ورحاب الجمل وتامر يسرى.

«لحظة غضب» على «WATCH IT»

بعد النجاح الكبير للتعاون بينه ومنصة «WATCH IT»، يواصل المنتج طارق الجناينى تصوير مسلسل «لحظة غضب»، لعرضه على المنصة التى أصبح لها جمهور كبير فى مصر والمنطقة العربية ككل، خلال موسم رمضان المقبل. ومن المقرر أن يقدم المسلسل الجديد تجربة اجتماعية مليئة بالإثارة والتشويق، من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، ويتكون من ١٥ حلقة.

تصوير أسبوعين من «مسار إجبارى»

صوّر صناع مسلسل «مسار إجبارى» مشاهد من العمل على مدار أسبوعين كاملين، فى أجواء من التعاون. وسبق أن احتفل الطاقم بانطلاق التصوير عبر تجهيز قالب كعك كبير مكتوب عليه اسم العمل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

«مسار إجبارى» مكون من ١٥ حلقة، تأليف ورشة كتابة، وإخراج نادين خان، ويأتى ضمن خطة «المتحدة» لمنح الفرصة لشريحة الشباب للظهور، وهو بطولة: عصام عمر، وأحمد داش، وعدد كبير من الشباب، كما تشارك فيه الفنانة صابرين.