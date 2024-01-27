مسلسلات رمضان 2024| الصور الأولى من الكبير أوى 8 لـ أحمد مكى

انتهى النجم الكبير أحمد مكي من تصوير جزء كبير من مسلسل «الكبير أوي 8» الذي يُعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، من بطولة عدد كبير من نجوم الكوميديا ويعرض عبر قنوات ON من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي.

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي يقدم خلال الموسم الجديد عددًا كبيرًا من الأفكار التي أشرف على كتابتها الفنان أحمد مكي بالتعاون مع المخرج أحمد الجندي، وتم اعتماد عدد من الأفكار التي تحمل مزيدًا من المواقف الكوميدية؛ حيث حرص طاقم العمل على أن يكون الجزء الجديد من الكبير أوي ذا جرعة كوميدية هائلة.

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المسلسل الجديد يعرض بداية من الأول من شهر رمضان المقبل عبر قنوات أون على غرار العامين الماضيين، ومن المقرر أن يعرض عقب أذان المغرب مباشرة ليتواجد على مائدة المصريين وقت الإفطار.

وصور النجم أحمد مكي عددًا من المشاهد بمدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى ديكور العمل الرئيسي "دوار الكبير"، بالإضافة إلى وجود عدد لمشاهد الأفراح والاحتفالات على مدار العمل وتحمل كوميديا هائلة.

مسلسل "الكبير أوي 7" الذي عرض على أون خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ومن المقرر أن يشهد الموسم الجديد تواجد مجموعة كبيرة من النجوم من ضيوف الشرف على مدار الحلقات، منهم الفنانة أمينة خليل والفنان محمد ثروت، وعدد كبير من المفاجآت التي تعلن خلال الفترة المقبلة.