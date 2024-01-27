السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| الصور الأولى من الكبير أوى 8 لـ أحمد مكى

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 8

انتهى النجم الكبير أحمد مكي من تصوير جزء كبير من مسلسل «الكبير أوي 8» الذي يُعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، من بطولة عدد كبير من نجوم الكوميديا ويعرض عبر قنوات ON من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي.

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي يقدم خلال الموسم الجديد عددًا كبيرًا من الأفكار التي أشرف على كتابتها الفنان أحمد مكي بالتعاون مع المخرج أحمد الجندي، وتم اعتماد عدد من الأفكار التي تحمل مزيدًا من المواقف الكوميدية؛ حيث حرص طاقم العمل على أن يكون الجزء الجديد من الكبير أوي ذا جرعة كوميدية هائلة.

مسلسلات رمضان 2024

المسلسل الجديد يعرض بداية من الأول من شهر رمضان المقبل عبر قنوات أون على غرار العامين الماضيين، ومن المقرر أن يعرض عقب أذان المغرب مباشرة ليتواجد على مائدة المصريين وقت الإفطار.

وصور النجم أحمد مكي عددًا من المشاهد بمدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى ديكور العمل الرئيسي "دوار الكبير"، بالإضافة إلى وجود عدد لمشاهد الأفراح والاحتفالات على مدار العمل وتحمل كوميديا هائلة.

مسلسل "الكبير أوي 7" الذي عرض على أون خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ومن المقرر أن يشهد الموسم الجديد تواجد مجموعة كبيرة من النجوم من ضيوف الشرف على مدار الحلقات، منهم الفنانة أمينة خليل والفنان محمد ثروت، وعدد كبير من المفاجآت التي تعلن خلال الفترة المقبلة.

مسلسلات رمضان 2024 مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 أحمد مكى النجم الكبير أحمد مكي أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مواد متعلقة

إيرادات الأفلام أمس الجمعة.. "الحريفة" في الصدارة و"رحلة 404" ثانيًا

المتحدة فى رمضان.. تاريخى واجتماعى وكوميدى وعودة «الملاحم» و«الكلاسيكيات»

"الحريفة" يتجاوز 26 مليون جنيه فى شباك التذاكر خلال 3 أسابيع عرض

مسلسلات رمضان 2024| "الكبير أوي 8".. أحمد مكي يراهن على أفكار كوميدية مبتكرة

بطولة صبا مبارك.. تفاصيل ومواعيد عرض مسلسل "بين السطور"

«الحشاشين».. الجمهور فى انتظار أضخم الأعمال الرمضانية المنتظرة

السبت.. أولى حلقات مسلسل "حدوتة منسية" على CBC لسوسن بدر

منى زكى تتقدم على أحمد الفيشاوى فى شباك التذاكر بـ300 ألف جنيه

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة وأمطار غزيرة فى هذه المناطق

ارتفاع عدد ضحايا حريق مقهى الإبراهيمية فى الإسكندرية لـ2

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندي: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟