الفخرانى ونيللى كريم يعودان إلى الكوميديا.. ومكى يتمسك بـ«الكبير أوى»

يواصل عدد كبير من نجوم الدراما التليفزيونية تصوير أعمالهم الجديدة، تمهيدًا لعرضها خلال الموسم الرمضانى المقبل، لتتحول مواقع التصوير إلى «خلايا نحل» تسابق الزمن للانتهاء من التصوير قبل حلول الشهر الكريم.

وكعادتها فى كل موسم رمضانى، أعدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خريطة درامية شاملة، تتميز بتنوع وثراء الأعمال المقدمة فيها، ما بين التاريخى والاجتماعى والتثقيفى والتوعوى، وصولًا إلى الأعمال الكوميدية.

ويأتى على رأس هذه الأعمال الكوميدية الجزء الثامن من مسلسل «الكبير أوى»، بطولة النجم أحمد مكى، الذى يقدم من خلاله مجموعة من الأفكار المبتكرة من واقع المجتمع، وما يدور على مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها.

وحسب مصادر من فريق عمل «الكبير أوى ٨»، اختار صناعه ١٠ أفكار فقط لتقديمها فى هذا الجزء الجديد، من بين أكثر من ٣٠ فكرة مقدمة إليهم، من أجل تقديم جزء يُصنف بين الأقوى من جميع الأجزاء السابقة، خاصة مع استضافة عدد من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم الفنان محمد ثروت، والفنانة أمينة خليل.

ويعود النجم الكبير يحيى الفخرانى إلى ساحة الكوميديا من جديد، عبر مسلسله الاجتماعى الكوميدى «عتبات البهجة»، بقيادة مخرج الروائع مجدى أبوعميرة، ومشاركة عدد كبير من الفنانين، على رأسهم صلاح عبدالله وجومانا مراد، على أن تكون الكوميديا المقدمة فى العمل نابعة من التباين بين الأجيال المتعاقبة.

كذلك تعود الفنانة نيللى كريم إلى الأعمال الكوميدية من جديد، بعد النجاح الكبير الذى حققته فى مسلسل «بـ١٠٠ وش» قبل ٤ سنوات، وذلك من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «فراولة»، يتكون من ١٥ حلقة، وتقدمه رفقة عدد من نجوم الكوميديا، وعلى رأسهم مصطفى خاطر وشيماء سيف.