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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. صناع "رحلة 404" ضيوف إسعاد يونس فى "صاحبة السعادة"

رحلة 404
رحلة 404

يحل اليوم أبطال وصناع الفيلم السينمائي “رحلة 404” ضيوفا على الفنانة إسعاد يونس في حلقة خاصة ببرنامجها “صاحبة السعادة” المذاع عبر فضائية DMC.

ويكشف المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء ومنى زكي وجيهان الشماشرجي وسعاد بوشناق كواليس وأسرار فيلم “رحلة 404” وما دار بينهم أثناء التصوير وعدد من المفاجآت والأحداث التي لن يتعرف عليها المشاهد سوى في البرنامج الجماهيري الكبير.

ومن المقرر أن تعرض الحلقة مساء غدٍ في الحادية عشرة مساءً عبر DMC العامة ومصنة WATCH IT الرقمية.

قصة فيلم رحلة 404

تدور قصة "رحلة 404" حول غادة التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لا بد أن يلوثها مرة أخرى؟

أبطال فيلم رحلة 404

“رحلة 404” بطولة مني زكي، بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، وجيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

الفيلم السينمائي “رحلة 404” رحلة 404 إسعاد يونس صاحبة السعادة DMC منى زكي هاني خليفة محمد رجاء watch it

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