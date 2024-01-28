غدًا.. منى زكي وصناع فيلم "رحلة 404" ضيوف "صاحبة السعادة"

تستضيف فضائية DMC مساء غدٍ، الفنانة منى زكي وعدد من صناع الفيلم السينمائي “رحلة 404” في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

ومن المقرر أن تعرض الحلقة مساء غدٍ في الحادية عشرة مساءً عبر DMC العامة ويحل خلال الحلقة ضيوفا بجانب منى زكي كل من المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء والفنانتان جيهان الشماشرجي وسعاد بوشناق والذين يتطرقون لعدد من الشخصيات وضيوف الشرف في الفيلم وكواليس مادار بينهم أثناء التصوير وعدد من المفاجأت والأحداث التي لن يتعرف عليها المشاهد سوى في البرنامج.

وأعربت منى زكي عن سعادتها بإعلان طرح فيلمها "رحلة 404" في دور العرض مشيرة أنها "سعيدة بالرحلة الطويلة التي قمت بها مع هذا الفيلم الذي أحبه بشدة، فهي بالفعل رحلة بدأت منذ سنوات عندما عرض على وقت تصوير مسلسل "آسيا" تحديدا في عام 2013".

وتابعت "لم يكن مقدرا لي تقديمه وقت عرض علىَ في البداية، ولكني وقعت في حب الفيلم من أول قراءة للسيناريو، والطريقة التي يتم حكي الفيلم بها، والشخصية والحدوتة التي تستمر خلال 3 أيام، فهناك إحكام في سرد التفاصيل بطريقة تجذب من سيشاهده، ولذلك قررت تقديمه بعد ذلك

قصة فيلم رحلة 404

تدور قصة "رحلة 404" حول غادة التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟

أبطال فيلم رحلة 404

“رحلة 404” بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، وو جيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.