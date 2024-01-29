الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الشاعرة الفلسطينية فاتنة الغرة ضيفة "سولد أوت" الخميس

محمود سعد
محمود سعد

تحل الشاعرة الفلسطينية فاتنة الغرة ضيفة على برنامج "سولد أوت كامل العدد" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، على قناة  "CBC" يوم الخميس المقبل.

سولد أوت تقديم محمود سعد

فاتنة الغرة كانت قد غادرت غزة إلى بلجيكا في ٢٠٠٨ وعادت يوم ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ في موعد مع الحرب، حيث تتحدث الشاعرة الفلسطينية خلال اللقاء الذي يذاع في التاسعة مساء كيف أنها اعتبرت نفسها محظوظة بوجودها في غزة خلال هذا الوقت بالتحديد وهو ما سنتعرف على أسبابه في الحلقة.

برنامج "سولد أوت كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.

الشاعرة الفلسطينية فاتنة الغرة الفلسطينية الشاعرة الفلسطيني فاتنة الغرة سولد أوت سولد أوت تقديم محمود سعد

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