الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"المعلمة تمساحة" وحفل وسط البلد في "سولد أوت" الخميس والجمعة

محمود سعد
محمود سعد

يقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج "سولد أوت كامل العدد" يوم الخميس المقبل، علي قناة "CBC"، وذلك في رحلته للبحث عن الشخصيات المصرية الاستثنائية.

 أول سيدة في النوبة تصبح شيف متخصص

و يحاور محمود سعد أكبر تاجرة خضار في سوق البدرشين، ام سمر والتي تحكي كيف أصبحت "المعلمة تمساحة" في سوق يغلبه الرجال، ومن البدرشين لأسوان، يقابل الإعلامي محمود سعد "الحاجة ليلى" التي تعد أول سيدة في النوبة تصبح شيف متخصص وهي شهيرة بوصفتها السحرية للملوخية.

نجل عبدالناصر وأمير عيد فى "سولد أوت" مع محمود سعد

برنامج سولد أوت

في حلقة الجمعة من البرنامج، تحيي فرقة "وسط البلد" حفل سولد أوت كامل العدد، حيث تتذكر الفرقة أشهر أغانيها على مدار أكثر من 25 سنة، وتقدم الفرقة عرضها على مسرح سولد اوت بتوزيع مختلف وبمصاحبة اوركيسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلته والذي يضفي علي الأغاني روحًا جديدة.

برنامج "سولد أوت كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.

الإعلامي محمود سعد سولد أوت كامل العدد سولد أوت برنامج سولد أوت الخميس

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