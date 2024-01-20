تصدر المطرب أمير عيد تريند البحث عبر الموقع الشهير “جوجل” خلال الساعات الماضية، وذلك عقب ظهوره في برنامج "سولد أوت" على قناة "CBC"، مع الإعلامي محمود سعد.

وكشف نجم مسلسل “ ريفو ” أمير عيد عن الكثير من الأسرار الشخصية والأحداث التي مر بها خلال طفولته ووقت الدراسة، وعن علاقته بأسرته وغيرها من المواقف.

وتزامنًا مع ظهور المطرب أمير عيد في برنامج "سولد أوت" وتصدره التريند، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير معلومات وأسرار عن حياة “أمير عيد ” الخاصة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

بعد تصدره التريند.. أمير عيد يكشف أسرار عن حياته الخاصة

كشف أمير عيد، عن سبب الذهاب لطبيب نفسي فترة من حياته، خاصة أنه كان يعاني من الضغوطات النفسية منذ الصغر، وصرح أنه في هذه الفترة كان فاقد للشغف والحب، وليس لديه الرغبة في الحياة بسبب المشاكل اللي عشها في محطة الطفولة".

بعد تصدره التريند.. أمير عيد يكشف أسرار عن حياته الخاصة

أما من الناحية الأسرية، صرح أمير عيد أنه كان يرفض مساعدة والدته له لأنه كان يشعر بالضغط عليها، خاصة أنها كانت تبذل مجهود كبير بعد انفصالها عن والده، وكانت تعمل والدته الصبح مدرسة وفي الفترة المسائية تعمل في مكتب للعقارات".

بعد تصدره التريند.. أمير عيد يكشف أسرار عن حياته الخاصة

أما عن حبه الكبير للتمثيل والمشاركة في الأعمال السينمائية، قال أمير عيد خلال اللقاء، أثناء المشاركة في الجزء الثاني لمسلسل ريفو كنت بمثل بحب وعرفت هما بيحبوا التمثيل ليه، وفهمت الدنيا ماشية إزاي لأني لقيته مكان أقدر أطلع فيه طاقتي وأتقمص شخصيات وأضرب حد أو أحب بنت، مؤكدًا على أنه كان بيستغرب ليه الناس بتحب التمثيل ولكن بعد المشاركة أكتشف الإجابه.

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