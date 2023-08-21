أمير عيد ينافس على لقب أفضل وجه صاعد في مهرجان الدراما

ينافس النجم الشاب أمير عيد على لقب أفضل وجه صاعد بمهرجان الدراما عن مسلسل ريفو الذي عرض بشكل حصري على منصة Watch it.

ونجح أمير عيد في اكتساب شعبية كبيرة ببطولة مسلسل ريفو بجزئيه الأول والثاني والذي يعيد نوستالجيا التسعينيات.

ويشارك في بطولة مسلسل ريفو كل من أمير عيد، صدقي صخر، والفنان الشاب حسن أبوالروس، والفنانة ركين سعد، والفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

المرشحون لأفضل وجه صاعد



أمير عيد، ركين سعد، سارة عبدالرحمن، صدقي صخر، تامر هاشم، ملك الحسيني، عصام عمر، سلافة غانم، جيسيكا حسام، لينا صوفيا، ليلى أحمد زاهر، مريم الجندي، علي عبد المنعم، سارة الشامي، مصطفى غريب، داليا شوقي، أحمد جمال سعيد، أحمد ماجد، عمر الشريف، أحمد عبدالحميد، علي صبحي، مايان السيد، أحمد عبدالوهاب، ولاء الشريف، رنا رئيس، مريم أشرف زكي، فريدة رجب، طه دسوقي، وغيرهم.

وتستعد مدينة العلمين لاستقبال النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما" يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصرى.

وبالنسبة للجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، فيترأسها المخرج جمال عبدالحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبدالعزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبدالرحيم كمال.

تتميز الدورة الثانية من المهرجان بشكلها التنظيمي الجديد، حيث سيتم ترتيب مسرح لحفل مبهر وملىء بالاحتفالات التي تظهر عبر الألعاب النارية، لتعطي أجواء مبهجة للحضور، خاصة أن الدور سوف تشهد حضورًا فنيًا على مستوى راقٍ وكبير للغاية.