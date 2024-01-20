السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

فوائد صحية لمشروب اليانسون

اليانسون 
اليانسون 

فوائد صحية لمشروب اليانسون .. والفئات الممنوعة محور اهتمام الملايين حيث يعد اليانسون من ضمن المشروبات المفضلة التي يتعمد عليها الكثير من الناس خاصة في الشتاء، ويعتبر من الأعشاب الجيدة في إخراج البلغم حيث يؤخذ ملء ملعقة صغيرة إلى ملعقتين وتضاف إلى ملء كوب ماء سبق غليه ويترك لمدة ربع ساعة أو نحوها ثم يصفى.

ووفقًا لموقع "very well health"، بالرغم من مشروب اليانسون مفيد جدًا للجسم إلا أن هناك فئة ممنوعة من تناولة، ونرصد لكم في هذا التقريركافة التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن مشروب اليانسون، وإليكم التفاصيل على النحو التالي: 

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فوائد صحية لمشروب اليانسون 

نعرض للقراء فوائد صحية لمشروب اليانسون والذي يعد من الأعشاب الجيدة في إخراج البلغم في فصل الشتاء وهى كما يلي:-

1 - يمكن استخدام اليانسون للدورة الشهرية، حيث أن من فوائد اليانسون هو تقليل آلام الدورة الشهرية، وللحصول على هذه الفائدة لليانسون يمكن تناول مزيج من اليانسون والزعفران وبذور الكرفس.

2 - يعمل على تخفيف الإمساك، حيث أن عند مزجه مع أعشاب أخرى يكون له تأثير ملين، كما يمكن استخدام زيت اليانسون لعلاج متلازمة القولون العصبي وتخفيف الاكتئاب المصاحب له.

3 - يعمل اليانسون على الوقاية من قرحة المعدة وتقليل الأعراض المصاحبة لها مثل عسر الهضم والقيء والحرقان والغثيان، إذ يقلل اليانسون من إفراز أحماض المعدة مما يحميها من التلف.

4 - يحمل خصائص مضادة للاكتئاب تساعد في علاج الاكتئاب، إذ يمكن لتناول اليانسون يوميًا وبانتظام أن يساهم في تقليل أعراض اكتئاب ما بعد الولادة مثلًا، وأعراض الاكتئاب الذي تتراوج شدته من الخفيف إلى المتوسط.

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هؤلاء ممنوعون من شرب اليانسون 

1 - يحتوي اليانسون على مركبات شبيهة بالاستروجين، لذا فإن لها تأثيرًا مشابهًا للاستروجين، وينصح بعدم تناول اليانسون الحالات المرتبطة بالهرمونات كالحالات التالية:

  • سرطان الثدي.
  • سرطان الرحم.
  • سرطان المبيض.
  • بطانة الرحم المهاجرة.
  • ألياف الرحم.

2 - قد يسبب تناول اليانسون بكثره على انخفاض مستوى السكر في الدم عند هؤلاء المرضى، لذلك يجب الانتباه إلى أعراض انخفاض السكر في الدم عند المريض.

3 - يعاني بعض الناس من الحساسية المفرطة لليانسون، بالإضافة للحساسية من النباتات الشبيهة باليانسون مثل الكراوية، والكرفس، والكزبرة، والشبت، والكمون، والحلبة.

 

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