الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول زيادة المرتبات يناير 2024 وموعد الصرف

موعد صرف مرتبات شهر
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

جدول زيادة المرتبات يناير 2024 وموعد الصرف كم أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية.

وتبدأ وزارة المالية في مصر بصرف المرتبات لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة في يوم الأحد المقبل ولمدة عدد 5 أيام، وذلك مع مراعاة إجازة ذكرى ثورة يناير وإجازة عيد الشرطة في يوم 25 من الشهر.

تبكير صرف مرتبات شهر يناير 2024

أعلنت وزارة المالية في مصر تبكير موعد صرف المرتب عن الميعاد الطبيعي بـ3 أيام، وذلك مع استمرار صرف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وذلك منذ أكتوبر الماضي.

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بعد تبكيره.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة

مواعيد صرف مرتبات يناير 2024

وتم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين؛ ليحل موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام:

يوم الأحد 21 أول أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024.
يوم الإثنين 22 ثاني أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024.
يوم الثلاثاء 23 ثالث أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024.
يوم الأربعاء 24 رابع أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024.
يوم الأحد 28 خامس أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024.

 

صرف مرتبات شهر يناير 2024

1 - مرتبات شهر يناير 2024 للدرجة السادسة (4 آلاف جنيه).

2 - مرتبات يناير 2024 للدرجة الخامسة (4500 جنيه).

3 - مرتبات شهر يناير 2024 للدرجة الرابعة (5 آلاف جنيه).

4 - مرتبات يناير 2024 للدرجة الثالثة (5500 جنيه).

5 - مرتبات شهر يناير 2024 للدرجة الثانية (6 آلاف جنيه).

6 - مرتبات يناير 2024 للدرجة الأولى أو ما يعادلها (7 آلاف جنيه).

7 - مرتبات شهر يناير 2024 درجة المدير العام أو ما يعادلها (8000 جنيه).

8 - مرتبات يناير 2024 للدرجة العالية أو ما يعادلها (9 آلاف جنيه).

9 - مرتبات شهر يناير 2024 للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها (11 ألف جنيه).

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