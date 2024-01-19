الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|المنتخب يبحث عن ثمن نهائى أمم أفريقيا.. وإيران وباكستان تقلقان أمريكا

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

بعد التعادل مع غانا.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى ثمن نهائى أمم أفريقيا؟

نجح منتخب مصر في حصد نقطة ثمينة بعد التعادل مع غانا بهدفين لكل فريق، لتُبقي على حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

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عبدالحليم قنديل: بايدن يخشى من جره لمزبلة التاريخ مع نتنياهو

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتخوف من أن نتنياهو يجره لمزبلة التاريخ معه، مؤكدًا أن شعبية بايدن قلت بسبب أحداث غزة كما أن ترامب عاد للظهور بقوة الآن، وأن الأخير أسوأ من بايدن فيما يتعلق بإسرائيل.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 19-1-2024

سجلت أسعار الفراخ اليوم تراجعًا طفيفًا في بورصة الدواجن الرئيسية بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها بداية يناير الجاري مع أعياد المسيحيين، وبدأت في التراجع مرة ثانية.

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ضربات إيران وباكستان تثير قلق أمريكا.. والبيت الأبيض يعلّق

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة "لا تريد تصعيدا في جنوب آسيا وآسيا الوسطى"، ردا على سؤال عن الضربات المتبادلة بين إيران وباكستان في الأيام الأخيرة.

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حامل وملفوفة في بطانية.. لغز جثة فتاة أسفل نفق المنيرة الغربية

تجري نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في العثور على جثة فتاة حامل وملفوفة في بطانية اسفل نفق لعبور المشاة في منطقة المنيرة الغربية. 

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غانا مصر منتخب مصر بايدن نتنياهو أسعار الفراخ إيران

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