الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد التعادل مع غانا.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى ثمن نهائى أمم أفريقيا؟

مصر وغانا
مصر وغانا

نجح منتخب مصر في حصد نقطة ثمينة بعد التعادل مع غانا بهدفين لكل فريق، لتُبقي على حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

منتخب مصر رفع رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني خلف منتخب الرأس الأخضر المتصدر برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بينما يتواجد منتخب موزمبيق في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من مباراة فقط، وغانا تتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة من مباراتين.

سيناريوهات صعود منتخب مصر إلى دور الـ16

هناك أكثر من سيناريو يقود الفراعنة إلى دور الـ16، وتلك السيناريوهات مرتبطة بعدة احتمالات.

الاحتمال الأول: فوز الرأس الأخضر على موزمبيق

في حال تمكن الرأس الأخضر من الفوز على موزمبيق سيصل الفريق إلى 6 نقاط مع توقف رصيد موزمبيق عند نقطة واحدة ويصبح الترتيب كالتالي:

1- الرأس الأخضر 6 نقاط

2- مصر نقطتين

3- موزمبيق نقطة واحدة

4- غانا نقطة واحدة

في تلك الحالة، يصبح انتصار منتخب مصر على الرأس الأخضر في الجولة الثالثة، يمنح الفريق الوطني بطاقة التأهل كوصيف للمجموعة برصيد 5 نقاط.

أما في حال تعادل الفراعنة في الجولة الأخيرة، وانتصر أيًا من موزمبيق أو غانا، سيودع منتخب مصر البطولة، لأن أيًا منهما سيصل إلى 4 نقاط بينما سيكون رصيد المنتخب الوطني 3 نقاط.

وفي حال تعادل المنتخبان، يتأهل منتخب مصر كوصيف برصيد 3 نقاط خلف الرأس الأخضر المتصدرة برصيد 7 نقاط، وسيكون رصيد موزمبيق وغانا نقطتين لكل منهما.


الاحتمال الثاني: فوز موزمبيق على الرأس الأخضر

إذا تمكن منتخب موزمبيق من تحقيق الفوز على الرأس الأخضر اليوم، سيصل رصيدها إلى 4 نقاط ويتوقف رصيد الرأس الأخضر 3 نقاط، ويصبح الترتيب كالتالي:

1- موزمبيق 4 نقاط

2- الرأس الأخضر 3 نقاط

3- مصر نقطتين

4- غانا نقطة واحدة

في تلك الحالة، يحتاج منتخب مصر للفوز ليصل إلى 5 نقاط دون الحاجة لانتظار نتيجة مباراة موزمبيق وغانا لضمان حجز إحدى تذكرتي التأهل.

أما في حال تعادل منتخب مصر مع الرأس الأخضر أو خسارة الفراعنة فإن ذلك يعني توديع البطولة بشكل مبكر.


الاحتمال الثالث: تعادل الرأس الأخضر مع موزمبيق

تعادل المنتخبين في مباراة اليوم، سيُبقي على الرأس الأخضر في الصدارة برصيد 4 نقاط، وسيحصل الفريق الموزمبيقي على نقطته الثانية ليأتي ثالثًا خلف منتخب مصر ثم غانا في المركز الأخير برصيد نقطة.

ويصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

1- الرأس الأخضر 4 نقاط

2- مصر نقطتين

3- موزمبيق نقطتين

4- غانا نقطة واحدة

في تلك الحالة، فإن الفراعنة بحاجة للفوز والوصول للنقطة الخامسة لضمان التأهل.

أما في حال تعادل الفراعنة، وفوز أيًا من موزمبيق أو غانا فإن الفريق الوطني سيودع المسابقة.

بينما في حال تعادل موزمبيق مع غانا، سيتم اللجوء لفارق المواجهات المباشرة ومن ثم فارق الأهداف بين مصر وموزمبيق.

وفي حال هزيمة الفراعنة سيعني ذلك الخروج من البطولة.

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