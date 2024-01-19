عبدالحليم قنديل: بايدن يخشى من جره لمزبلة التاريخ مع نتنياهو

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتخوف من أن نتنياهو يجره لمزبلة التاريخ معه، مؤكدًا أن شعبية بايدن قلت بسبب أحداث غزة كما أن ترامب عاد للظهور بقوة الآن، وأن الأخير اسوأ من بايدن فيما يتعلق بإسرائيل.

وأضاف “قنديل”/ خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،أنه في فبراير 2024 ستدخل الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث ولايوجد إمكانيات للتسوية، مشيرًا إلى أن الهجوم المضاد فشل تمامًا ومنذ أكتوبر لليوم بدأ هجوم روسي مضاد والأمر تحول لكسب كيلو مترات لروسيا.

الخطة الروسية بالحرب الأوكرانية

وأكد أن الخطة الروسية أن لا ينتهي هذا الشتاء دون أن تكون سيطرت على المقاطعات الأربع التي أعلنت ضمها في البداية 2021، موضحًا أن الحرب ليست بين روسيا وأوكرانيا ولكنها بين روسيا و54 دولة والمفارقة أن أوكرانيا تحولت لأفغانستان جديدة لأمريكا وليست لروسيا وأمريكا ستواصل عادتها وتهزم في الحرب لأنها لم تنتصر في أي حرب.