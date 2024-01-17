الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عزت إبراهيم: إدارة بايدن خسرت بعض القطاعات جراء الحرب على غزة فى المجتمع الأمريكى

غزة
غزة

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن الإدارة الأمريكية غير قادرة على بلورة سيناريو اليوم الثاني لإسرائيل، وهذا ما يجعلها غير قادرة على الضغط على تل أبيب في مسألة إنهاء الحرب عند هذه النقطة، لأن اليوم التالي مجهول وغير معلوم فيما ستفعله إسرائيل، وهناك أصوات في الولايات المتحدة الآن تتحدث بأنه ما لا يجب فعله في غزة وليس ما الذي يجب عمله في غزة.  

الحرب على غزة 

وأضاف "إبراهيم" خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن إسرائيل إذا أدارت غزة بهذه الطريقة ستكون هناك كارثة كبرى، من استمرار عمليات القتل وادعاء احتواء القتال في مناطق محددة والتصعيد في غزة وارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين.

 

وأشار إلى أن سيناريو اليوم التالي مسألة حاكمة في التفكير السياسي الأمريكي الآن فيما يتعلق ماذا تريده إسرائيل أن تفعله، وما لا يجب أن يحدث في غزة هو مسألة التهجير القسري التي يجب أن تقف عند نقطة محددة الآن، وأن تكون الإدارة جادة فيما تطرحه الفترة المقبلة، ومسألة المساعدات يجب ألا تكون نقطة للمساومة.

التعاون الأمريكي الصهيوني 

وأكد أن إدارة بايدن خسرت بعض القطاعات جراء الحرب على غزة في المجتمع الأمريكي، وخسرت أصواتًا عربية كثيرة في الانتخابات المقبلة، وهذا ليس بالضرورة أن يصب في مصلحة ترامب، لأن الحزب الجمهوري يأخذ موقفًا واضحًا بتأييد إسرائيل بشكل مطلق ولا يوجد انقسام في الحزب بهذا الشأن، وبالتالي الحزب الديمقراطي سيتأثر في التصويت، وسيخسر في انتخابات الكونجرس.

عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي اكسترا نيوز الحرب على غزة شهداء غزة

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