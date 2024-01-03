عزت إبراهيم: اغتيال "العارورى" تصعيد إسرائيلى هدفه إجهاض المساعى المصرية

قال الكاتب عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن هناك صعوبة في إدراك إلى أين يقودنا تطور الأمور في الحرب على غزة، الأمور الآن اتسعت ووصلت إلى بيروت، بعد اغتيال العاروري، وهي مرحلة كانت متوقعة.

وتابع: "يحدث الآن في المنطقة العربية أمر ليس غريبًا أو غير متوقع حدوثه، حيث أعلنت إسرائيل من قبل عن أنها تستهدف قيادات حماس بالداخل والخارج".

الحرب الفلسطينية الإسرائيلية

وأكد إبراهيم خلال لقائه مع الكاتب والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه بعد أعياد الميلاد اجتمع مكتب الأمن القومي في البيت الأبيض مع مستشار نتنياهو، واتفقوا على استهداف قيادات حماس، حيث تسعى أمريكا إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين بقطاع غزة، وبالتالي تريد التركيز على تصفية أفراد لهم أهمية كبرى لدى حماس، بخاصة بعد شكوى جنوب إفريقيا إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

اتساع رقعة الصراع

وذكر أن المقلق فيما يجري حاليًا هو اتساع رقعة الصراع الذي حذرت منه مصر، والهدف الأساسي لما يجري هو إجهاض المساعي المصرية لعدم توسع دائرة الحرب، والمتطرفون في الحكومة اليمينية مثل بن غفير يحاولون أن يغلقوا كل الأبواب أمام المساعي المصرية، وإسرائيل تحاول أن تجعل الحرب القادمة بين العالم الغربي وما يطلق عليه محور المقاومة، وهي إيران ووكلاؤها.