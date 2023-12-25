عزت إبراهيم: الولايات المتحدة كل ما يعنيها هو تحجيم العمليات العسكرية بغزة

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن الولايات المتحدة الأمريكية كل ما يعنيها هو تحجيم العمليات العسكرية، مؤكدًا أن الخلاف مع نتنياهو هو خلاف في الأساليب وكيفية تطبيق الخطة العسكرية للقضاء على حماس.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية متفقة مع الهدف الأساسي لنتياهو وهو القضاء على حماس واستعادة الأسرى وهذا ما يجعل الخلاف الأمريكي مع نتنياهو هو خلاف تكتيكي، ولا يمكن التعويل كثيرًا على استطلاعات الرأي بالولايات المتحدة عن تراجع شعبية الرئيس جو بايدن، لأن هناك الكثير من الأمور تتعلق بالحملات الانتاخبية.

القضية الفلسطينية عادت للوجهة على المستوى الدولي

وأكد أن القضية الفلسطينية بعد 80 يومًا عادت للواجهة على المستوى الدولي وأعيد إحيائها بسبب هذه الحرب الوحشية على قطاع غزة.