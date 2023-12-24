مظاهرات فى الولايات المتحدة تطالب بوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

يواصل الآلاف من النشطاء، وأعضاء المنظمات الحقوقية والاتحادات والنقابات، في عدة مدن أمريكية، دعم الفلسطينيين بمسيرات ضخمة للمطالبة بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي المتواصل لإسرائيل، ووقف الحرب الحالية التي تمارس فيها إسرائيل أبشع الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وفي حي مانهاتن بولاية نيويورك، يواصل المتظاهرون المسيرات اليومية للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية، وعدم التوقف عن التظاهر حتى يتم وقف إطلاق النار، وإنهاء جميع المساعدات العسكرية لإسرائيل.

تظاهرات ضد الحرب في غزة بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا

وخرج المتظاهرون في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا في مناطق التسوق الكبرى، التي تعج بالمتسوقين لمناسبة أعياد الميلاد، للمطالبة بإنهاء جميع المساعدات الأمريكية لنظام الفصل العنصري في إسرائيل، وأخرى أمام مركز "إيرفاين سبيكتروم" للتسوق في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وأغلق متظاهرون أكبر سوق لعيد الميلاد في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي.

كما خرجت مظاهرات في مدينة رالي في ولاية كارولينا الشمالية، وفي بوسطن بولاية ماساتشوستس للمطالبة بوقف إطلاق النار بشكل فوري.

منظمة التحرير الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لممارسة الضغط اللازم لوقف إطلاق نار شامل

وفي وقت سابق دعت دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي لممارسة الضغط اللازم والحقيقي على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف إطلاق النار الدائم والشامل، وتأمين عودة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى شمال قطاع غزة، وفقًا لتفويض عملها وللحماية التي من المفترض أن تحظى بها وكل منشآتها ومراكزها والعاملين فيها.

وشددت الدائرة في بيان صدر عنها، على أن عودة الأونروا إلى شمال قطاع غزة، وتكثيف تدخلاتها في كل أرجاء القطاع تمثل أولوية قصوى، خصوصًا أن شعبنا الصامد والصابر والمظلوم في شمال قطاع غزة يعاني الويلات في ظل ظروف مرعبة وقاتلة، خصوصًا الأوضاع المأساوية داخل مراكز الإيواء في المدارس والمستشفيات التي تركت بدون أي إمدادات في المياه أو الكهرباء أو الغذاء أو الدواء.

وأشارت إلى أن مسئولية المجتمع الدولي هي توفير الحماية والرعاية والإغاثة اللازمة وفقًا للأعراف والمعاهدات الدولية، وضرورة كبح جماح جيش الاحتلال الذي يمارس كل ما يخطر ولا يخطر على بال من أنواع الإبادة الجماعية والقتل والتدمير.