الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 8 جنود وضباط من جيش الاحتلال فى معارك بقطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن مقتل 8 جنود وضباط خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

 وبهذا  يرتفع العدد الإجمالي للقتلى الإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 485 قتيلا، وإلى 154 قتيلا منذ بدء العمليات العسكرية البرية في القطاع.

أكثر من 200 شهيد فى قطاع غزة خلال 24 ساعة

بينما استشهد أكثر من 200 فلسطيني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء قصف الجيش الإسرائيلي المستمر وعملياته البرية في غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الذي تحكمه حماس، غداة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى زيادة المساعدات الإنسانية لكنه لا ينص على وقف إطلاق النار.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، أعلنت الأخيرة اكتشاف جثث عشرات الفلسطينيين، قالت إن عددًا منهم "أُعدموا" خلال عملية برية إسرائيلية في جباليا بشمال قطاع غزة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة من عناصره في معارك بالقطاع منذ الجمعة، لترتفع إلى 144 حصيلة قتلاه منذ بدء الاجتياح البري في 27 أكتوبر.

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق من ناحية النطاق والشدة نفذه مقاتلون من حماس بعد اقتحامهم الحدود بين غزة وجنوب إسرائيل، وأدى إلى مقتل نحو 1140 إسرائيلي وخطف 250 شخصًا لا يزال 129 منهم محتجزين في القطاع وفق سلطات الدولة العبرية.

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أكثر من 200 شهيد فى قطاع غزة خلال 24 ساعة

حماس تدعو لتحقيق دولى فى اتهام إسرائيل بتنفيذ "إعدامات ميدانية"

دعت حركة حماس إلى إجراء تحقيق دولي في "إعدامات ميدانية" نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرة إلى تسجيل ما لا يقل عن 137 عملية إعدام منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع الذي تحكمه حماس منذ عام 2007، في بيان، إنه جمع شهادات تفيد بأن عمليات الإعدام الميدانية لأكثر من 137 مدنيًا فلسطينيًا في محافظتي غزة والشمال.

 

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