الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024| كيف نجح ترامب في إثارة الأمريكيين ضد بايدن؟

بايدن وترامب
بايدن وترامب

نجح استغلال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للقضايا المقامة ضده للترويج السياسي وهو ما انعكس في نتجية انتخابات ولاية أيوا الحزبية التمهيدية، حيث كشف الفوز الساحق واستطلاعات الرأي أن الجمهوريون يعتقدون أن انتخابات 2020 لم تكن نزيهة، كما عكست نجاح ترامب في عكس جهود الديمقراطيين لإبعاده عن البيت الأبيض لتثبت تعويذة ترامب بشأن تزوير الانتخابات الأمريكية السابقة وأن الاتهامات الجنائية هي في الأصل سياسية لقلب الشعب الأمريكي على الرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

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استطلاع للرأي: 7 من كل 10 من سكان أيوا دعموا ترامب بالانتخابات التمهيدية بالولاية

ترامب يكتسح حملات انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وأفادت   صحيفة "الجارديان" البريطانية أن بايدن ركز في حملته الانتخابية المبكرة ضمن سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 على التهديد الذي يشكله ترامب على الديمقراطية الأمريكية، وبدوره، وصف ترامب بايدن بأنه "التهديد الحقيقي للديمقراطية"، ويبدو أن حجج ترامب مقنعة أكثر، جيث أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة إن بي سي نيوز أن 90% من ناخبي ترامب لا يعتقدون أن بايدن فاز بشكل شرعي في الانتخابات في عام 2020، وهناك نسبة أقل بكثير من 40% من رون ديسانتيس لا يعتقدون أن بايدن فاز بنزاهة.

وتابعت أن استطلاعات الرأي الوطنية تظهر أن الجمهوريين لديهم شكوك عميقة حول شرعية فوز بايدن،  ويعتقد 31% فقط من الجمهوريين على المستوى الوطني أن انتخاب بايدن كان شرعيًا، وهو انخفاض طفيف عن عام 2021، وفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة واشنطن بوست بجامعة ميريلاند.

وفي المقابلات وفي الخطب في مواقع المؤتمرات الحزبية، أكد العديد من الجمهوريين في ولاية أيوا كيف أن الاعتقاد بأن انتخابات 2020 قد سُرقت يفرض قبضة قوية على الحزب.

وقال بريت ماسون، وهو ناخب في مقاطعة لين ألقى كلمة أمام جيرانه ناشدهم فيها التصويت لصالح ترامب يوم الاثنين، إن لديه دقيقتين للتحدث مع ترامب وسأله عن سبب ترشحه مرة أخرى. وقال الرئيس السابق إن أمريكا أرادته في 2020 لكن الانتخابات سرقت منه.

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فوز ترامب فى ولاية أيوا يحسم ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

خطة ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وتابعت الصحيفة أنه من الواضح أن الأكاذيب الانتخابية في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 ليست خط هجوم جديد لترامب، وعندما خسر في ولاية أيوا عام 2016 أمام تيد كروز، قال إن السياسي من تكساس "لم يفز في ولاية أيوا، لقد سرقها بشكل غير قانوني"، ولكن عندما يفوز ترامب، يعتقد أنصاره أن النتائج جديرة بالثقة.

وقال رون أوزبورن، وهو مزارع متقاعد يبلغ من العمر 73 عامًا، يوم الاثنين في مؤتمر حزبي في مالكولم بولاية أيوا: "أعتقد أنه الوحيد القادر على التغلب على الديمقراطيين الغشاشين".

وأوضحت الصحيفة أنه إذا أدين ترامب بأي من التهم الجنائية الـ91 التي يواجهها، فيمكنه أن يطمئن إلى أن قاعدته لن تنقلب عليه. وقال 65% من المشاركين في التجمع الحزبي للحزب الجمهوري إن ترامب مؤهل للعمل كرئيس حتى لو أدين بارتكاب جريمة.

ووفقًا لاستطلاع آراء أجرته شبكة سي إن إن، ومن الواضح أن بعض الجمهوريين الذين صوتوا لمرشحين آخرين في ولاية أيوا سئموا من السرد الانتخابي ومن ترامب بشكل عام، لكن لم يكن هناك ما يكفي منهم للاقتراب من قبضة الرئيس السابق على الحزب.

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قد يجلب فوضى لأمريكا.. ترامب يحذر من استمرار ملاحقته قضائيًا

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