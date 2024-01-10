الأربعاء 10 يناير 2024
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عالم

قد يجلب فوضى لأمريكا.. ترامب يحذر من استمرار ملاحقته قضائيا

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

حذّر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من أن استمرار الملاحقات بحقه بوصفه رئيسًا سابقًا والمرشح الجمهوري الأوفر حظًا للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة قد يجلب فوضى للبلاد، بحسب "واشنطن بوست".

وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أنه من الظلم بمكان أن يلاحق معارض سياسي من جانب وزارة العدل"، وفقًا لـ «القاهرة الإخبارية».

وأشار إلى الاستطلاعات التي تصب في صالحه، ما يؤكد أنَّ الملاحقات التي تتم بحقه سياسية وسابقة سيئة جدًا في تاريخ أمريكا، على حد قوله.

وذكر أنَّ الديمقراطيين يحاولون إبعاده عن الرئاسة من خلال القضية الجنائية بدلًا من صندوق الاقتراع، وأشار إلى أنه سيكون هناك "هرج ومرج" إذا خسر القضية.

وأشار إلى أن أفعاله بعد انتخابات 2020 كانت مغطاة بالحصانة الرئاسية وسرعان ما تحولت إلى معلومات مضللة حول الانتخابات. 

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