الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل| كواليس وأسرار.. مصر تقود مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب فى غزة

غزة
غزة

جددت مصر جهودها للتوسط في اتفاق بين إسرائيل وحماس، حيث تهدد الهجمات على الشحن الدولي في البحر الأحمر بتأثير كارثي على حركة التجارة العالمية، لتعكس مصر دورها الحيوي المستمر في هذه الأزمة، بما في ذلك قضية الإفراج عن المحتجزين.


كواليس محاولات مصر إنهاء حرب غزة

txt

معاريف: إسرائيل قد تقبل المبادرة المصرية لبدء المفاوضات وإنهاء حرب غزة

وأفادت صحيفة "تايمز" البريطانية بأن قناة السويس شهدت تراجعًا في عدد السفن التي تعبرها، وتُعدّ هذه القناة أحد مسارات الشحن الرئيسية في العالم ومصدر دخل أساسيًا لمصر، وتسعى مصر أيضًا لفرض التهدئة في غزة، حيث تقع أشهر منتجعاتها السياحية التي تحظى بشعبية كبرى بين الأجانب على ساحل البحر الأحمر القريب من حدودها مع قطاع غزة وإسرائيل.

وتابعت أن ممثلى حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي تواجدوا في القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية، لإجراء مباحثات بشأن اتفاق محتمل بحسب مصادر أمنية رفعية المستوى.

وأضافت أنه منذ اشتعال الحرب، عملت مصر بجد مع كل الأطراف لتهدئة حدة الصراع، واستخدمت نفوذها للضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وكانت مدينة رفح المصرية هى نقطة انطلاق للمساعدات من كل أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن مصر كانت أيضًا قناة محورية استراتيجية في المفاوضات، حيث توسطت قطر وفرنسا في اتفاق مع إسرائيل وحماس لتوصيل أدوية عاجلة لنحو 45 محتجزًا إسرائيليًا في غزة، مقابل مساعدات إنسانية وطبية للمدنيين الأكثر ضعفًا، ومن المقرر أن تغادر الإمدادات قطر متوجهة إلى مصر اليوم الأربعاء وتدخل غزة عند معبر رفح الحدودي.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن الصفقة تعني إيصال الأدوية إلى جانب المساعدات الإنسانية الأخرى إلى المدنيين في قطاع غزة، في المناطق الأكثر تضررًا وضعفًا، مقابل توصيل الأدوية اللازمة لحالات الطوارئ.

وأوضحت الصحيفة أنه بخلاف دورها الرئيسي في المفاوضات، أجهضت مصر المحاولات الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء.

دور الوسيط

وأشارت إلى أن مصر تسعى للعب دور الوسيط فقط في هذه الحرب المتصاعدة، حيث رفضت من قبل طلب الولايات المتحدة للانضمام لتحالف حارس الرخاء في البحر الأحمر ومواجهة هجمات الحوثيين، التي تستهدف السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر.

وأوضحت أن التأثير السلبي على اضطرابات حركة المرور في قناة السويس لن يؤثر على مصر فقط، بل العالم أجمع، حيث تمر 12% من حجم التجارة العالمية عبر هذا الممر الملاحي الحيوي، كما أن 30% من سفن الحاويات تمر من خلاله.

وفي العام الماضي، بلغت إيرادات الحكومة المصرية من القناة 9.4 مليار دولار، ووفقًا لمقابلة على التليفزيون المصري مع أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، انخفضت حركة المرور بالفعل بنسبة 30% في الأسابيع الأخيرة.

وأكد مسئول أمني عربي رفيع المستوى أن مصر تدرك أن وقف الحرب في غزة هو الحل الوحيد لهذه الأزمة المستمرة في البحر الأحمر، وليس مواجهة الحوثيين عسكريًا.

وتابع: "مصر تدرك جيدًا أن استمرار الحرب في غزة لن تكون نتائجه جيدة لأي طرف، وخصوصًا الاقتصاد العالمي، وتستغل نفوذها على أطراف الصراع من أجل التوصل لحل لإنهاء الحرب وإطلاق سراح المحتجزين".

وأضافت الصحيفة أن مصر تتمتع بموقع جغرافي لا مثيل له، يمنحها القدرة على الضغط على كل أطراف الصراع للعودة إلى طاولة المفاوضات، فمصر تمتلك أدوات للضغط على حماس وإسرائيل أكثر من تلك التي تمتلكها قطر.

txt

باحث: مصر حذرت مرارًا من تأثير حرب غزة على الملاحة بالبحر الأحمر

مصر إسرائيل حماس البحر الاحمر غزة محاولات مصر إنهاء حرب غزة حرب غزة قناة السويس رفح

مواد متعلقة

بعد 100 يوم.. إسرائيل تمعن في المجازر وتتجرع الفشل

كواليس وأسرار فخ الموت.. ماذا وجدت إسرائيل فى شبكة أنفاق حماس المرعبة؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

أسرار أنفاق حماس تثير دهشة المسئولين فى إسرائيل والولايات المتحدة

حزب العمال على شفا إنجاز تاريخى.. وسوناك يواجه خطر الرحيل

فوز ترامب فى ولاية أيوا يحسم ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

ما بين البحر الأحمر وحرب غزة.. أجندة قاتمة لاجتماعات دافوس السنوية

رسائل سرية وتحذيرات.. ما وراء الانسحاب الإسرائيلى من شمال غزة

الأكثر قراءة

عاجل| كواليس وأسرار.. مصر تقود مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب فى غزة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الأول

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

القاهرة الإخبارية: كبيرة منسقى الأمم المتحدة تتفقد مخازن مطار العريش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها