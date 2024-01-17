15 مجزرة فى اليوم الـ103 من العدوان الإسرائيلى على غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الثالث بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الساعات الماضية غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، وسط استمرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع لليوم الخامس على التوالي.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة بغزة عن أن جيش الاحتلال ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 158 شهيدا و320 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 24285 شهيدا و61154 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى مساء الثلاثاء، وفيما يلي أبرز ما تم استهدافه خلال الساعات الماضية: