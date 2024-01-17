15 مجزرة فى اليوم الـ103 من العدوان الإسرائيلى على غزة
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الثالث بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.
وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الساعات الماضية غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، وسط استمرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع لليوم الخامس على التوالي.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة بغزة عن أن جيش الاحتلال ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 158 شهيدا و320 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 24285 شهيدا و61154 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى مساء الثلاثاء، وفيما يلي أبرز ما تم استهدافه خلال الساعات الماضية:
- شن سلسلة غارات متتالية على مناطق متفرقة شمال القطاع.
- شن سلسلة غارات على مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع، استشهد خلالها 20 مواطنا.
- تدمير مربع سكني بالكامل شرقي مدينة خان يونس.
- نسف عدة أحياء وعدد من المنازل السكنية وسط خان يونس وقصف جنوب المدينة.
- قصف 10 منازل في مناطق سكنية غرب مدينة خان يونس، أسفر عن 13 شهيدًا والعديد من الجرحى.
- قصف محيط مستشفى الأمل في مدينة خان يونس؛ ما أدى إلى أضرار جسيمة بمبنى المستشفى.
- إطلاق قنابل ضوئية وقصف محيط مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، أسفر عن شهداء وجرحى.
- قصف مستمر استهدف منطقة بطن السمين بمدينة خان يونس.
- قصف حى النمساي الملاصق لمجمع ناصر الطبي بخان يونس، أسفر عن 7 شهداء.
- قصف شرق وغرب مخيم جباليا شمال القطاع.
- قصف منزلا لعائلة الحوت في شارع أسدود وسط مدينة رفح جنوب القطاع، أسفر عن شهداء بينهم طفلتين وعدد من الإصابات.
- شن سلسلة غارات على مناطق شمالي مدينة رفح جنوب القطاع، أسفر عن عدد كبير من الشهداء والجرحى.
- قصف منزلا لعائلة الحولي غرب دير البلح وسط القطاع، أسفر عن شهداء وجرحى
- قصف منزلا لعائلة الحداد بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، أسفر عن ثلاث إصابات.
- شن سلسلة غارات على المحافظة الوسطي في القطاع.