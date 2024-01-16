الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحثة: أهالي غزة يعيشون نكبة إنسانية مع مرور 100 يوم على الحرب

غزة
غزة

قالت تمارا حداد، كاتبة وباحثة سياسية، إن الجهود المصرية مستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني الباسل.

نكبة إنسانية في فلسطين 

وأكدت “حداد” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الفلسطيني يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث وصل القطاع إلى مرحلة النكبة الإنسانية.

وأضافت: “الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن قطاع غزة بحاجة حقيقية لمزيد من المساعدات الإنسانية”.

فتح معبر رفح 


وأشارت إلى أن معبر رفح لم يُغلق أمام الشعب الفلسطيني منذ بداية حرب غزة.

تمارا حداد كاتبة وباحثة سياسية القاهرة الإخبارية فتح معبر رفح العلاقات المصرية الفلسطينية

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