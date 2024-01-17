الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال حى النمساوى فى خانيونس

شهداء غزة
شهداء غزة

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، مساء أمس الثلاثاء، باستشهاد 7 فلسطينيين جرّاء قـصـف الاحتلال الحي النمساوي في خانيونس.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن إصابة 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة ولا يجدون دواء لتلقي العلاج اللازم.

وفي آخر إحصائية، أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 24100 وإصابة أكثر من 60 ألفًا منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم  الـ 102 حربها الغاشمة على قطاع غزة، حيث ارتكب الاحتلال 12 مجزرة جديدة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 132 شهيدا و252  اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

3 مؤشرات تثير الشكوك حول طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

عاجل| "السلع التموينية" تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد القمح

طارق الشناوى يُفجر مفاجأة حول كواليس انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضى

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

سعر الذهب BTC اليوم الثلاثاء وسعر الجنيه الذهب في مصر 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)