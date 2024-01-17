استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال حى النمساوى فى خانيونس

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، مساء أمس الثلاثاء، باستشهاد 7 فلسطينيين جرّاء قـصـف الاحتلال الحي النمساوي في خانيونس.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن إصابة 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة ولا يجدون دواء لتلقي العلاج اللازم.

وفي آخر إحصائية، أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 24100 وإصابة أكثر من 60 ألفًا منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 102 حربها الغاشمة على قطاع غزة، حيث ارتكب الاحتلال 12 مجزرة جديدة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 132 شهيدا و252 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.