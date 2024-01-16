باحث: مصر حذرت مرارًا من تأثير حرب غزة على الملاحة بالبحر الأحمر

أكد محمد منصور، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة يشكل خطرًا كبيرًا على استقرار المنطقة، موضحًا أن إسرائيل تحاكم لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية على جرائمها في غزة، والتي تنصلت منها لسنوات طويلة.

وقال "منصور" في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز": "أحداث غزة السبب الرئيسي لتصاعد الأحداث في باب المندب جنوب البحر الأحمر، ومصر حذرت مرارًا من خطورة هذا الوضع ونتائجه السلبية على أمن الملاحة".

وأشار إلى أن البحر الأحمر يواجه تهديدات متعددة من الهجمات على سفن الشحن العابرة للمضيق، سواء من جهة اليمن أو الصومال، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتجنب بعض الشركات العالمية لهذا الممر البحري الحيوي.

وتابع محمد منصور أن هناك قلقًا كبيرًا من قبل الدول التي تعتمد على الشحن البحري لنقل بضائعها ومواردها، وأن أمن السفن وطواقمها معرض للخطر، ما يؤثر على سلاسة التوريد والتجارة بين الدول ويزيد من التكاليف والوقت.