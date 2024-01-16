استطلاع للرأي: 7 من كل 10 من سكان أيوا دعموا ترامب بالانتخابات التمهيدية بالولاية

أظهر استطلاع للرأي، اليوم الثلاثاء، أن حوالي سبعة من كل 10 من سكان أيوا الذين تجمعوا لصالح دونالد ترامب ليلة أمس الاثنين، إنهم كانوا يعلمون طوال الوقت أنهم سيدعمون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

كما تشير النتائج التي توصل إليها استطلاع VoteCast الذي أجرته وكالة أسوشيتد برس إلى أن المؤتمرات الحزبية للحزب الجمهوري الليلة الماضية كانت قد انتهت عمليا قبل أن تبدأ، وتُظهر أن ترامب نجح في تكوين شبكة عميقة من الدعم على مدى ثلاث دورات رئاسية.

أداء قوي من ترامب

أفادت وكالة أسوشييتد برس، أن أداء ترامب كان قويًا في البلدات الصغيرة والمجتمعات الريفية، حيث قال حوالي 60٪ من المشاركين في التجمع الحزبي في ولاية أيوا إنهم يعيشون، حظي ترامب بدعم المسيحيين الإنجيليين البيض، الذين يشكلون ما يقرب من نصف المشاركين في المؤتمر الحزبي، ومن بين أولئك الذين ليس لديهم شهادة جامعية.

وأشار ناخبو الحزب الجمهوري في الولاية إلى الهجرة والاقتصاد كأولوياتهم؛ ما يقرب من أربعة من كل 10 حددوا الهجرة باعتبارها القضية الأكثر أهمية بالنسبة للأمة، وحوالي ستة من كل 10 وضعوا دعمهم خلف ترامب.

وقال حوالي 90% من رواد التجمع الحزبي الجمهوري في ولاية أيوا، إنهم يؤيدون بناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث أعرب حوالي سبعة من كل 10 عن دعمهم القوي للفكرة التي دافع عنها ترامب لأول مرة خلال حملته الانتخابية عام 2016.

وقال الاستطلاع إن الغالبية العظمى من المشاركين في التجمع الحزبي، حوالي ثلاثة أرباعهم، قالوا إن المهاجرين يضرون بالولايات المتحدة.

جاء ذلك بعدما أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أمس الاثنين، عن فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حسم الانتخابات التمهيدية بالولاية .