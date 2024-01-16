التحالف الأمريكى الشرق أوسطى: الاستطلاعات تُرجح كفة "ترامب" على حساب "بايدن"

قال توم حرب، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي، إن ترامب حقق في انتخابات الحزب الجمهوري في ولاية "أوهايو" الأمريكية، فوزًا ساحقًا وتاريخيًا.

وأضاف "حرب" خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الامريكي يعلم أن سياسة الرئيس جو بايدن لم تكن في صالح الداخل الأمريكي.

ونوه مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي، بأن الشعب الأمريكي هو الذي ساهم في اكتساح ترامب في الانتخابات الخاصة بالحزب الجمهوري بولاية أوهايو.

وأشار "حرب" إلى أنه على بايدن التعامل مع الواقع، مضيفًا أن الاستطلاعات ترجح كفة ترامب على الرئيس الحالي جو بايدن.