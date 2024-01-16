الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

انفجار "وادى سيدنا" يكسر الهدوء الحذر فى السودان (فيديو)

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه سُمع منذ قليل، دوي انفجار كبير في منطقة "وادي سيدنا" في أم درمان القديمة.

ونوه إلى أنه منذ الصباح، توقف القصف المدفعي المتبادل بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، وهذا أمر غير معتاد في أم درمان، منذ 15 أبريل الماضي.

وأضاف أن هناك عمليات تمشيط موسعة يقوم بها الجيش السوداني في أحياء أم درمان القديمة، الأمر الذي جعل الجيش السوداني يفرض سيطرته على عدد من المناطق التي كانت تستولى عليها ميليشيا الدعم السريع.

السودان وادي سيدنا أم درمان الجيش السوداني مليشيا الدعم السريع

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