الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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غارة إسرائيلية شرق رفح الفلسطينية بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الحربية (فيديو)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفاد مراسل قناة "الغد الإخبارية"، بأن شرق مدينة رفح الفلسطينية، شهد غارة إسرائيلية بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الحربية.

ونوه، بأن مستشفيات مدينة رفح تعاني من قلة الخدمات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى نقص خيم الإيواء بالمدينة، مع تزايد عدد النازحين.

وأشار مراسل "الغد الإخبارية"، إلى أن شمال القطاع شهد غارة إسرائيلية وبالتحديد بمدينة "جباليا"، بالإضافة إلى غارة استهدفت ميناء غزة البحري، ووقوع عدد كبير من الشهداء.

وأضاف، أنه لليوم الخامس على التوالي، تشهد غزة انقطاع الاتصالات، الأمر الذي يعوق حركة سيارات الإسعاف والطواقم الطبية، بالإضافة إلى عرقلة قوات الحماية المدنية في الوصول للمصابين.

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