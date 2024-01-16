الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: إسرائيل تعودت أن تنتهك كافة القوانين الدولية

الوضع في غزة
الوضع في غزة

قال الباحث في الشأن الإسرائيلي محمد زيدان، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، شهدت الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان بكل أشكاله.

وأضاف "زيدان"، خلال مداخلة لقناة “الغد الإخبارية”، أن إسرائيل مع كل هذه الانتهاكات ما زالت تتمتع بغطاء عسكري وسياسي من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية.

وأشار الباحث في الشأن الإسرائيلي، إلى أن منظمات حقوق الإنسان حتى في إسرائيل بدأت تتحدث عن الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة يوميًا، حيث تم توثيق شهادات هذه المنظمات وإرفاقها في الدعوة لجنوب أقريقيا.

ونوه "زيدان"، بأن نظام حقوق الإنسان في العالم عاجز بشكل كبير فيما يحدث في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعودت أن تنتهك كافة القوانين الدولية.

باحث غزة حقوق الانسان الباحث في الشأن الإسرائيلي محمد زيدان قطاع غزة

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