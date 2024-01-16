مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل القصف الصاروخى الإيرانى لمناطق عدة فى أربيل

أفادت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزارة الخارجية العراقية، أعربت منذ قليل عن قلقها، وأدانت القصف الصاروخي الإيراني الذي تعرض له عدد من المناطق في أربيل.

أشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن 4 قتلي و6 جرحى، بينهم رجل أعمال، هى الحصيلة النهائية للقصف الصاروخي الذي استهدف عددًا من المناطق في أربيل.

ونوهت "التميمي"، بأن عدد الصواريخ كان 11 صاروخًا، 4 منها من غرب إيران، والباقي من الشمال الإيراني، الأمر الذي قد يسهم في زيادة حدة التوترات في المنطقة.

وكانت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر سابق، أن الحرس الثوري الإيراني، أعلن مسئوليته عن هجوم أربيل، حيث تعرض مطار أربيل الدولي لهجوم بصاروخ.