الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عماد الدين حسين: هناك مشروع صهيوني لم يخفِ نواياه تجاه مصر

عضو مجلس الشيوخ
عضو مجلس الشيوخ

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر من الدول المؤثرة في المنطقة، الأمر الذي يجعلها عرضة للمؤامرات، خاصة أنها من أقدم دول العالم.

وقال "حسين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع على فضائية "دي أم سي"، إن هناك مشروع صهيوني لم يخفي نواياه تجاه مصر.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بخصوص شراء أثيوبيا لطائرات مسيرة بعيدة المدي، مؤكدًا أن هناك صراع مصري أثيوبي شرق أفريقيا على منابع النيل منذ عقود، فمثل هذه الصراعات تجعل مصر عرضه للكثير من المؤمرات والمكائد.

وأشار إلى أن هناك صراع تاريخي بين فرنسا وإنجلترا وصراع بين ألمانيا وأوروبا على الشرق الأوسط منذ القدم، موضحا أن هناك الكثير يحاولون إضعاف مصر والتقليل من قدراتها.

عماد الدين حسين مشروع صهيوني الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ مساء dmc

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