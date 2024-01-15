أسامة كمال للمتآمرين على مصر: لن تحقق أغراضك هذه المرة

قال الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمة لحلقة اليوم من برنامج "مساء dmc" والمذاع على فضائية "دي أم سي"، إن المواطن المصري على مر العصور حائط الصد للأزمات سواء كانت عسكرية أو اقتصادية.

وأضاف "كمال"، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية، كشف العديد من الدول لها، مضيفًا أن بلادنا فيها الكثير من الخير، ويمكن عدم الاعتماد على الأخرين قائلًا: "إحنا كلنا واحد مهما كانت الظروف".

ووجه رسالة للمتأمرين على مصر، قائلا: “لن تحقق أغراضك هذه المرة ولن ستوقنا كالخرفان للمذبح، فهذه بلدنا ولن نتركها تغرق”.

ونوه "كمال"، بأن الشعب المصري دائمًا ما يقف سند للحكومة قائلًا: "لو الحكومة مش موجودة الشعب المصري هياكل بعضه ويشيل بعضه"، مضيفًا أن مصر أكلت العالم قرون واستضافت أهل الدنيا منذ فجر التاريخ، لأنها أم الدنيا.