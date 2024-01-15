الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناقد رياضى يفجر مفاجأة عن تفكير محمد صلاح فى الاعتزال دوليًا (فيديو)

محمد صلاح
محمد صلاح

قال الناقد الرياضي، أحمد درويش، إن هناك معلومات من لاعبين بالمنتخب المصري وصلوا لها، أن النجم محمد صلاح، يفكر الاعتزال دوليًا بعد الانتهاء من كأس الأمم الإفريقية، في حال عدم الفوز بالكأس.

وأشار "درويش"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "الحياة اليوم"، والمذاع على فضائية الحياة، إلى أن المعلومة مؤكدة من بعض النجوم الكبار في المنتخب، حيث يدرس التفكير في الاعتزال بشكل كبير في حالة عدم الفوز بالأمم الإفريقية.

وأضاف أن النجم محمد صلاح، يعاني من الكثير من الضغوط، حيث يعول عليه الكثير من المصريين، في تحقيق لقب البطولة الغائب منذ 13 عامًا.

الحياة اليوم محمد صلاح الناقد الرياضي فضائية الحياة صلاح النجم محمد صلاح

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