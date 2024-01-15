رئيس رابطة الأندية لـ"مساء dmc": لاعبو منتخب مصر على قلب رجل واحد

قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، إن مباراة أمس أمام موزمبيق كانت في متناول المنتخب ولكن كان هناك تهاون في الأداء بالخصم ولكنه ليس المقياس، مشيرًا أن لدى مصر إمكانيات كبيرة.

وأضاف "دياب"، لبرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن لاعبي منتخب مصر على قلب رجل واحد، وتعاهدوا على الوصول لأبعد نقطة في البطولة.

وأشار رئيس رابطة الأندية، أننا نثق في قدرات البرتغالي فيتوريا المدير الفني ويفهم اللاعبين بشكل جيد، مضيفًا أن كرة القدم قائمة على وجهات النظر ولكل مدير فني له وجهة نظر.