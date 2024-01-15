الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس رابطة الأندية لـ"مساء dmc": لاعبو منتخب مصر على قلب رجل واحد

منتخب مصر
منتخب مصر

قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، إن مباراة أمس أمام موزمبيق كانت في متناول المنتخب ولكن كان هناك تهاون في الأداء بالخصم ولكنه ليس المقياس، مشيرًا أن لدى مصر إمكانيات كبيرة.

وأضاف "دياب"، لبرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن لاعبي منتخب مصر على قلب رجل واحد، وتعاهدوا على الوصول لأبعد نقطة في البطولة.

وأشار رئيس رابطة الأندية، أننا نثق في قدرات البرتغالي فيتوريا المدير الفني ويفهم اللاعبين بشكل جيد، مضيفًا أن كرة القدم قائمة على وجهات النظر ولكل مدير فني له وجهة نظر.

رئيس رابطة الأندية مساء dmc منتخب مصر أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة DMC

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