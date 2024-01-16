خبير عسكرى: تصعيد إيران والولايات المتحدة ينذر بحرب إقليمية كبيرة

قال العميد خليل الحلو، الخبير العسكري، إن إيران التي تعلن دائمًا عن أنها لا تريد أن تدخل في حرب مع الولايات المتحدة، بدأت تظهر إعلاميًا وتعلن عن أنها المسئولة عن هجماتها ضد الأمريكان في العراق.

وأشار "الحلو"، خلال مداخلة لقناة "الغد الإخبارية"، إلى أن المنطقة تنزلق في حرب إقليمية كبيرة، مضيفًا أن السبب في ذلك العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، حيث تسبب في زيادة رقعة الصراع ودخول أطراف عدة في النزاع.

وأضاف الخبير العسكري، أنه إذا لم تتعقل الأطراف وبالأخص إيران والولايات المتحدة، فنحن ذاهبون لحرب إقليمية كبيرة لا محالة.

ونوه "الحلو"، بأن التوتر الذي تشهده المنطقة، خطر كبير لكل الدول في العالم، لذا لا بد من الجلوس على طاولة التفاوض السياسي من أجل الوصول لحلول تساهم في التصدي للحرب الإقليمية التي باتت قريبة.