الطيران الإسرائيلى يشن أكثر من 20 غارة فى جنوب لبنان وأنباء عن توغل برى بـ"عيت الشعب"

أفادت مراسلة "الغد الإخبارية"، بأن الطيران الإسرائيلي يشن أكثر من 20 غارة على وادي السلوقي في جنوب لبنان، بالإضافة إلى 3 غارات بالجانب الشرقي.

ونوهت مراسلة "الغد الإخبارية"، بأن "تل حمامص" بالجنوب الشرقي في لبنان، تعرضت لقصف عنيف، حيث تم إلقاء عدد من المنشورات على سكان المنطقة التي تم قصفها.

وأشارت إلى أن الغارات المتتالية والكثيفة من الطيران الحربي الإسرائيلي، يسهم بشكل كبير في تصعيد الصراع بين حزب الله والقوات الإسرائيلية.

وأضافت أن عددا من جنود الاحتلال تقدموا بريًا بمدينة "عيت الشعب" لإزالة بعض الألغام، وذلك وفقًا لما ذكره بيان الجيش الإسرائيلي، ولكن حزب الله نفي هذه العملية.