"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى استهدف أكثر من 30 منطقة بجنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن العديد من الغارات على القطاع الشرقي من الحدود اللبنانية الجنوبية وتحديدًا بلدة وادي السواقي، مما أسفر عن استهداف أكثر من 30 منطقة.

الغارات الجوية الإسرائيلية تأتي بالتزامن مع القصف المدفعي

وأضاف "سنجاب"، خلال جولة المراسلين بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغارات الجوية الإسرائيلية تأتي بالتزامن مع القصف المدفعي، وهذا يحدث لأول مرة منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية للبنان من الثامن من أكتوبر الماضي.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن هناك قصفًا واستهدافًا لعدة منازل في القطاع الأوسط من الحدود الجنوبية اللبنانية، حيث يجري استهداف المنازل لأول مرة بالتزامن مع الغارات والقصف المدفعي، مؤكدًا أن القطاع الجنوبي ساحة حرب مفتوحة في الوقت الحالي.