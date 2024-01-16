الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقيب الصحفيين يكشف حالة وائل الدحدوح الصحية بعد وصوله مصر

وائل الدحدوح
وائل الدحدوح

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، إن وائل الدحدوح بخير، لكن يعاني من بعض المشكلات الناجمة عن إصابته بقطع في أوتار يده.

أضاف البلشي، أن على وائل الدحدوح أن يرتاح قليلًا بعد خسارة عائلته على يد الاحتلال والتي كان آخرها ابنه حمزة، مشيرًا إلى أن الإعلامى الفلسطيني يحتاج إلى العلاج بسبب إصابة يده.

أشار نقيب الصحفيين إلى أن النقابة تلقت طلبًا وتم الحصول على الأوراق الخاصة بالزميل الفلسطيني، حيث تم إخطار النقابة بخروجه، مضيفًا أن التنسيق كان بين عدة أطراف في الدولة، مشددًا على أنه تم اختيار الدحدوح لجائزة الصحافة المصرية والعربية وستتم دعوته للحضور من أجل تسلم جائزته، مؤكدًا أن وائل عاني كثيرًا في الحرب على قطاع غزة.

خالد البلشي القاهرة الإخبارية وائل الدحدوح نقيب الصحفيين المصرية قطاع غزة

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