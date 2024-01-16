الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير بالشأن الأمريكى: صبر "بايدن" ينفذ تجاه مواقف "نتنياهو" المتعنتة

بايدن
بايدن

قال مسعود معلوف، الخبير في الشئون الأمريكية، إن إدارة جو بايدن لم تتخذ موقفا واضحا ضد إسرائيل، وهناك تسريبات تُشير إلى أن "بايدن" ضاق ذرعا من مواقف "نتنياهو"، وأن صبره قد ينفد قريبًا.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإدارة الأمريكية قدمت النصح والدعم لـ"نتنياهو"، وفي كل مرة ترفضها إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأكد أن الرئيس الأمريكي يهمه كثيرا أمر إسرائيل، وطيلة حياته السياسية كان مؤيدا للاحتلال، و"بايدن" تجاوز كل هذه الاختلافات الماضية في بداية الحرب وسافر إلى إسرائيل وعانق نتنياهو، وأعلن عن تأييده "الأعمى" للكيان المحتل.

خبير بالشؤون الأمريكية بايدن غزة مسعود معلوف نتنياهو

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