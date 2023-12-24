الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالحليم قنديل: الخسائر البشرية بجيش الاحتلال هى أكثر ما يوجع إسرائيل

عبدالحليم قنديل
عبدالحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي، عبدالحليم قنديل، إنه حاليًا يجري الاتفاق على هدنة طويلة  في غزة ويتحدثون عن أسبوعين أو شهرًا كاملًا يجري خلاله طي الملف ووقف إطلاق النار وكل هذا مجرد احتمالات.

 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدعوات الأمريكية لإسرائيل تكررت بأنه يجب الانتقال لمرحلة أخرى ولذا لجأت إسرائيل بإقامة مساحة عازلة وجرت انسحابات من بعض القوات الإسرائيلية من بعض المناطق التي استحوذوا عليها.

 

 القتال العملي أثبت تضاعف الخسائر العسكرية الإسرائيلية بعد الهدنة الأولى 

وتابع، أن القتال العملي أثبت تضاعف الخسائر العسكرية الإسرائيلية بعد الهدنة الأولى وفيما هو معلن فإنه يوجد 147 قتيلا بين ضابط وجندي في عملية التوغل البري مضاف إليه المئات الذين قتلوا في  طوفان الأقصى وهناك حديث أن الإعداد تكون أكثر.

 

وأكد أن الخسائر البشرية العسكرية الاسرائيلية هي أكثر ما يوجع إسرائيل ولذا سحب لواء جولاني من غزة وهو أقدم لواء موجود بجيش الاحتلال، مشيرًا إلى أن الخسائر البشرية أكثر ايلاما للعدو بالإضافة للخسائر الاقتصادية وكل الأسلحة غربية وبالمجان تقريبًا.

عبدالحليم قنديل هدنة طويلة غزة إسرائيل الخسائر العسكرية الإسرائيلية الخسائر البشرية أكثر ما يوجع إسرائيل

مواد متعلقة

محلل سياسى لبنانى: مزاعم إسرائيل باجتياح لبنان تهدف لتهديد حزب الله

27 ألف شهيد.. آخر إحصائيات مجازر إسرائيل فى غزة

نتنياهو لبايدين: إسرائيل ستواصل الحرب فى غزة حتى تحقيق جميع أهدافها

جمال زقوت: إسرائيل تريد من هذه الهدنة استرجاع الأسرى ثم تجدد حربها على غزة

أستاذ علوم سياسية لـ"إكسترا نيوز": أعمال العنف التى ترتكبها إسرائيل يتغاضى عنها الإعلام الغربى

كيف اكتشفت الشعوب الأوروبية حقيقة إسرائيل؟.. خبير علاقات دولية يحلل المشهد (فيديو)

البيت الأبيض: بايدن تحدث مع نتنياهو لبحث آخر التطورات فى إسرائيل وغزة

كيف تناولت إسرائيل خبر فقدان حماس الاتصال مع مجموعة مسئولة عن خمسة محتجزين؟

الأكثر قراءة

عاجل.. تركيا تنفذ غارات على شمال العراق وسوريا بعد مقتل 12 جنديا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قناصة الاحتلال ينتشرون فى أبنية بمدينة طولكرم (فيديو)

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

فيتوريا يضع روشتة لتطوير الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة

بلينكن: نشعر بقلق بالغ بشأن مكان وجود المعارض الروسى المعتقل أليكسى نافالنى

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هيئة المعابر الفلسطينية تنفى تحرك الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم