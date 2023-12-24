عبدالحليم قنديل: الخسائر البشرية بجيش الاحتلال هى أكثر ما يوجع إسرائيل

قال الكاتب الصحفي، عبدالحليم قنديل، إنه حاليًا يجري الاتفاق على هدنة طويلة في غزة ويتحدثون عن أسبوعين أو شهرًا كاملًا يجري خلاله طي الملف ووقف إطلاق النار وكل هذا مجرد احتمالات.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدعوات الأمريكية لإسرائيل تكررت بأنه يجب الانتقال لمرحلة أخرى ولذا لجأت إسرائيل بإقامة مساحة عازلة وجرت انسحابات من بعض القوات الإسرائيلية من بعض المناطق التي استحوذوا عليها.

القتال العملي أثبت تضاعف الخسائر العسكرية الإسرائيلية بعد الهدنة الأولى

وتابع، أن القتال العملي أثبت تضاعف الخسائر العسكرية الإسرائيلية بعد الهدنة الأولى وفيما هو معلن فإنه يوجد 147 قتيلا بين ضابط وجندي في عملية التوغل البري مضاف إليه المئات الذين قتلوا في طوفان الأقصى وهناك حديث أن الإعداد تكون أكثر.

وأكد أن الخسائر البشرية العسكرية الاسرائيلية هي أكثر ما يوجع إسرائيل ولذا سحب لواء جولاني من غزة وهو أقدم لواء موجود بجيش الاحتلال، مشيرًا إلى أن الخسائر البشرية أكثر ايلاما للعدو بالإضافة للخسائر الاقتصادية وكل الأسلحة غربية وبالمجان تقريبًا.