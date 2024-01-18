بايدن: الهجمات المتبادلة بين إيران وباكستان تظهر أن طهران لا تحظى بقبول أحد في المنطقة

أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، اليوم الخميس، أن الهجمات المتبادلة بين إيران وباكستان، تظهر أن طهران لا تحظى بقبول أحد في المنطقة؛ حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

جدير بالذكر أن الجيش الباكستاني شن سلسلة من الضربات العسكرية ضد مخابئ زعمت أنها للإرهابيين في مقاطعة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

وأعلنت الخارجية الباكستانية عن أن الضربات العسكرية التي تم تنفيذها في مقاطعة أو اثنتين في إيران كانت دفاعًا عن أمن باكستان والمصلحة الوطنية.