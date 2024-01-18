الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منظمة "يونيسف": غزة المكان الأخطر في العالم بالنسبة للأطفال

تيد شيبان
تيد شيبان

أكد نائب المدير التنفيذي لمنظمة يونيسف تيد شيبان، أن قطاع غزة بات المكان الأخطر في العالم بالنسبة للأطفال، مشيرًا إلى أن قطاع غزة من أكثر الأماكن التي شهدت بيئة عنيفة تمثل خطرًا على الإنسانية.

وأضاف نائب المدير التنفيذي لمنظمة يونيسف، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة صعب للغاية وأكثر من 70% من الضحايا من الأطفال، ونحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة ونطالب السلطات كافة بالعمل على إنهاء النزاعات.

وأكد شيبان، أن منظمة "يونيسف"، تركز حاليًا على على توفير المياه والغذاء للأطفال في قطاع غزة.

ونوّه نائب المدير التنفيذي لمنظمة يونيسف، إلى أنه يشعر بالحزن تجاه الوضع الإنساني السيئ والانتهاكات التي يعانيها الأطفال في المنطقة.

القاهرة الإخبارية يونيسف قطاع غزة بيئة عنيفة الوضع الإنساني السيئ الأطفال وقف إطلاق نار

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