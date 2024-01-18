فايز فرحات: تصريحات الرئيس الباكستاني رسالة تؤكد رغبته في إنهاء الأزمة مع إيران

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، على أن تصريحات الرئيس الباكستاني عارف علوي، أكدت وجود سعي ورغبة لإنهاء الصراع مع إيران، وذلك بعدما قام الثنائي باستهداف مواقع للطرفان.

وأضاف فرحات، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن إيران إذا قامت بعملية استهدفت من خلالها تنظيم معارض بالسنة لإيران داخل الحدود الباكستانية فإن إيران قامت بنفس الإجراء المقابل وهو استهداف مجموعة انفصالية باكستانية داخل الحدود الإيرانية، مشيرًا إلى أن الرسالة الباكستانية هنا أن كل طرف قد حقق بعض المكاسب واتسهدف تنظيم معارض له داخل حدود الطرف الآخر وبالتالي يمكن الوقوف عند هذا الحد.

وأوضح، أن إذا وضعنا العملية الإيرانية داخل الحدود الباكستاينة أو المبادرة الإيرانية كانت تستهدف تحقيق أهداف لم يكن الهدف الرئيسي منها هو استهداف باكستان، بمعنى أنها لم تأتي في سياق علاقات صراعية أو في سياق أزمة بين االبلدين، لكنها جاءت في سياق سعي إيران في تحقيق أهداف محددة وإيصال رسائل محددة في المنقطة، وبالتالي ليست باكستان هي الهدف الرئيسي.